China vuelve a Sudamérica por maíz y refuerza su estrategia de abastecimiento

El maíz, uno de los alimentos con mayor diversidad de subproductos, se ha consolidado como un activo estratégico en el mercado global.

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Su relevancia no se limita a su valor nutricional, sino que también abarca su potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, como los bioplásticos. Además, tiene presencia en distintos productos industriales y farmacéuticos, incluidas algunas formulaciones como la aspirina.

Aunque a primera vista pueda parecer un producto básico, su impacto va mucho más allá del consumo directo. Por esta razón, varias potencias han comenzado a ampliar sus fuentes de abastecimiento de este recurso clave.

Un ejemplo de ello es China, cuyo gobierno, liderado por Xi Jinping, concretó recientemente una compra histórica de maíz a un país sudamericano. Este movimiento se da tras varios años sin realizar adquisiciones de este tipo en la región.

Estados Unidos y Brasil son los mayores productores de este grano. Foto: Getty Images

A comienzos de abril, la compañía COFCO marcó un hito al exportar las primeras 34.000 toneladas de maíz argentino hacia China en más de 15 años.

Según informó la unidad comercial del gigante asiático, el envío está destinado al sector de piensos —producción para comida de animales— del país asiático. “El envío refleja la creciente alineación entre ambos mercados y ofrece una opción adicional de origen para los compradores chinos”, señaló la compañía.

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Esta operación se enmarca en un enfoque más amplio de China para reforzar su presencia en Sudamérica. A su vez, busca fortalecer sus lazos económicos con la región y reducir la influencia de Estados Unidos en el suministro de materias primas agrícolas.

En los últimos años, el país asiático ha recurrido con mayor frecuencia a los mercados sudamericanos para el comercio de cultivos. Esto responde a su interés por diversificar sus cadenas de suministro de piensos y disminuir riesgos en el abastecimiento.

Aunque históricamente China ha adquirido millones de toneladas de maíz estadounidense, este patrón ha comenzado a cambiar. El país no solo ha incrementado su inversión en América Latina, sino que también ha consolidado a la región como uno de sus principales socios comerciales.

El maíz es clave en la alimentación animal, gran parte de su producción mundial se destina a la elaboración de piensos para ganado. Foto: Getty Images

Este giro se ha visto acelerado, en parte, por las políticas arancelarias impulsadas durante la administración de Donald Trump. Estas medidas incentivaron la búsqueda de proveedores alternativos por parte del gigante asiático.

Por su parte, esta transacción también refuerza la posición de Argentina en el mercado internacional. El país se ubica así entre los principales exportadores de maíz del mundo, fortaleciendo su proyección global.

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De este modo, Argentina se perfila como un competidor relevante frente a gigantes como Brasil, que concentra cerca del 15 % de la producción global, y frente a Estados Unidos, que lidera con aproximadamente el 65 %.

Si bien el dominio estadounidense sigue siendo significativo, acuerdos como este evidencian un reordenamiento en las dinámicas del comercio agrícola mundial. Para China, contar con múltiples proveedores no solo representa una ventaja estratégica, sino también una forma de garantizar mayor estabilidad en su abastecimiento a largo plazo.