La megaconstrucción de China que sorprende: así es la escalera mecánica más larga del mundo que supera los 900 metros

China vuelve a llamar la atención del mundo con una obra de ingeniería que transforma la movilidad en zonas montañosas: la puesta en marcha de la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo en el condado de Wushan, en Chongqing.

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De acuerdo con datos del Chongqing Daily, esta estructura —conocida como la “Diosa Shennü”— tiene una longitud superior a los 900 metros y una altura comparable a la de un edificio de 80 pisos. Asimismo, fue diseñada para superar el histórico aislamiento de la región debido a su difícil geografía.

Además de facilitar el transporte de más de 50.000 personas que viven en las zonas cercanas al proyecto, el recorrido, que supera los veinte minutos, se ha convertido en un atractivo turístico por sus vistas privilegiadas del río Yangtsé, consolidándose como un símbolo de innovación urbana. Esta infraestructura reemplazó un trayecto que antes implicaba cerca de una hora de caminata por más de 1.100 escalones.

El sistema conocido como “Diosa” va mucho más allá de una escalera mecánica convencional, ya que integra un complejo conjunto de 21 tramos, ocho ascensores, cuatro pasillos móviles y varios puentes peatonales. Su diseño modular, elaborado con estructuras de acero y superficies de vidrio, no solo optimiza el desplazamiento, sino que también ofrece un paisaje único durante el recorrido.

Además, la estructura cuenta con tres miradores ubicados en puntos clave, pensados para brindar panorámicas impresionantes tanto a residentes como a visitantes, quienes reconocen este lugar como un nuevo referente arquitectónico que se suman a otros lugares, como el puente del Gran Cañón de Huajiang.

China has pressed the start button on what is believed to be the world’s longest outdoor escalator system on the steep banks of the Yangtze River, in a mountainous region known for pushing the bounds of architecture. https://t.co/xZFHwVXyqP pic.twitter.com/A6NdzWDW2q — Financial Times (@FT) March 27, 2026

Impulsado por el Gobierno de Chongqing y consolidado en 2022, el proyecto enfrentó importantes retos técnicos, como pendientes de hasta 60 grados, pero logró posicionarse como un referente de innovación.

Es importante tener en cuenta que, el servicio cobrará un costo de 3 yuanes por trayecto (alrededor de 0,38 euros), con validez de una hora. A su vez, los horarios se ajustan a la rutina de la comunidad: en periodos vacacionales funciona por menos tiempo, mientras que en época escolar se amplía para facilitar el desplazamiento de los estudiantes durante las horas de mayor afluencia.