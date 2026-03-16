¿Humanos centauros? Científicos crean “piernas robóticas” que podrían cambiar la forma de caminar y reducir el esfuerzo físico

Una imagen que perteneció únicamente al ámbito de las historias y la imaginación podría volverse una realidad. Se trata de la figura del centauro, una criatura mitad hombre y mitad caballo presente en la mitología griega; simbolizaba fuerza y resistencia. Gracias a sus cuatro patas, estos seres podían recorrer grandes distancias y transportar cargas pesadas con facilidad.

Esa idea fantástica parece haber inspirado un avance tecnológico. Ingenieros chinos desarrollaron un sistema robótico que incorpora dos piernas mecánicas adicionales a una persona, creando una especie de combinación entre humano y máquina. Este dispositivo permite desplazarse mientras se transportan objetos pesados, reduciendo el esfuerzo físico del usuario.

Esta tecnología podría cambiar la forma de caminar y cargar peso. Foto: Fotograma Youtube @necroarchetype / Wearable Centaur robot for load-carriage walking assistance / 02:48 / Necrobioarchetype

La tecnología fue presentada por investigadores de la Southern University of Science and Technology, en Shenzhen, y sus detalles fueron publicados en la revista científica The International Journal of Robotics Research.

El sistema está compuesto por un par de piernas robóticas que se fijan a la espalda mediante una estructura flexible. A diferencia de otros desarrollos, no reemplaza las extremidades humanas, sino que funciona como un segundo par que comparte la carga del movimiento, formando una estructura que recuerda a un centauro.

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A diferencia de los exoesqueletos convencionales, que se colocan directamente sobre las piernas de la persona, este sistema funciona como una unidad robótica separada. El dispositivo se desplaza detrás del usuario y acompaña su marcha, actuando como un apoyo adicional que se sincroniza con los movimientos del cuerpo.

Para lograr esa coordinación, el sistema utiliza algoritmos de control y planificación del movimiento. Gracias a estos programas, las patas mecánicas pueden identificar la dirección, la velocidad y el ritmo de quien lo utiliza, ajustándose de forma inmediata. De esta manera, el robot colabora con el usuario al caminar, subir escaleras o desplazarse por superficies irregulares.

Las pruebas realizadas por los investigadores evidencian que la tecnología puede disminuir de forma notable el esfuerzo físico. En experimentos donde las personas transportaban cargas cercanas a los 20 kilogramos, el sistema logró reducir el gasto energético en alrededor de un 35% y disminuir la presión ejercida sobre los pies en más del 50%.

Este desarrollo fue pensado principalmente para facilitar el transporte de objetos pesados. Por ello, podría tener aplicaciones en sectores como la logística, las labores de rescate o distintos trabajos industriales, donde los empleados deben movilizar cargas durante largos trayectos.

Este es el robot que añade dos piernas extra al humano. Foto: Fotograma Youtube @necroarchetype / Wearable Centaur robot for load-carriage walking assistance / 00:24 / Necrobioarchetype

Los investigadores responsables del proyecto, encabezados por Chenglong Fu, explican que los robots completamente autónomos aún presentan limitaciones importantes. Ante ese escenario, el equipo propone una solución híbrida que combine las capacidades humanas con la fuerza de la robótica.

En este modelo, la persona se encarga de la orientación, el equilibrio y la toma de decisiones, mientras que el sistema mecánico aporta potencia y apoyo para cargar peso. Esta cooperación entre humano y máquina busca superar los obstáculos que enfrentan los robots que operan por sí solos.

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El avance también ha despertado preguntas sobre posibles usos en el ámbito militar. Un soldado equipado con una tecnología de este tipo podría transportar munición, sensores o equipamiento pesado durante más tiempo sin fatigarse. En contextos de combate o de logística, esta ventaja podría resultar determinante. Aunque el proyecto se centra por ahora en investigación y asistencia física, la idea de soldados “aumentados”, una especie de centauros tecnológicos, parece cada vez menos lejana.

Este prototipo se enmarca dentro de una tendencia conocida como aumentación humana, que busca ampliar las capacidades del cuerpo mediante tecnología. En las últimas décadas han surgido distintos desarrollos en esa línea, como exoesqueletos industriales, prótesis controladas por señales del cerebro y robots diseñados para colaborar con personas.