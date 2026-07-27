China acusa a empresas estadounidenses de IA: advierten que tomarán medidas necesarias

China elevó este lunes la tensión en la disputa tecnológica con Estados Unidos al acusar a varias empresas estadounidenses de inteligencia artificial de utilizar datos y modelos chinos para entrenar sus sistemas. La declaración se produce en medio de la creciente competencia entre las dos mayores economías del mundo por el liderazgo en el desarrollo de esta tecnología.

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Según el Ministerio chino de Comercio, varias compañías estadounidenses habrían recurrido a una práctica conocida como “destilación” para desarrollar sus modelos de inteligencia artificial.

China denuncia el uso de modelos chinos para entrenar inteligencia artificial

En un comunicado oficial, el Ministerio chino de Comercio aseguró que existen evidencias de que empresas estadounidenses han utilizado modelos desarrollados en China durante sus procesos de investigación y entrenamiento.

“Se tiene constancia de que muchas empresas estadounidenses de inteligencia artificial han destilado modelos chinos durante sus procesos de investigación, desarrollo y entrenamiento”, afirmó el Ministerio chino de Comercio chino en un comunicado.

China aseguró tener evidencias de que empresas de EE. UU. usaron modelos chinos para entrenar IA. Foto: Getty Images

La destilación es una técnica de aprendizaje automático que consiste en extraer conocimientos de un modelo avanzado, conocido como maestro, para entrenar otro más pequeño y rápido. De esta manera, el nuevo sistema requiere menos recursos informáticos para funcionar, una práctica ampliamente utilizada dentro de la industria de la inteligencia artificial.

Sin embargo, mientras China acusa a compañías estadounidenses de beneficiarse de esta técnica utilizando modelos chinos, las autoridades de Estados Unidos sostienen que empresas del país asiático también la emplean para copiar de forma ilícita sistemas estadounidenses protegidos por propiedad intelectual.

China rechaza las acusaciones de Estados Unidos

El Gobierno chino rechazó las críticas provenientes de Washington y aseguró que las denuncias estadounidenses carecen de sustento.

Para el ministerio chino, las acusaciones de Estados Unidos “carecen de fundamento fáctico y jurídico, aplican una doble vara en la práctica y constituyen actos típicos de hegemonismo en materia de inteligencia artificial”.

Además, el organismo advirtió que responderá para proteger sus intereses frente a este tipo de señalamientos.

“China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales”, agregó.

Moonshot AI y Anthropic, en el centro de la controversia

La nueva declaración de Pekín llega pocos días después de que un alto funcionario de la Casa Blanca acusara a la startup china Moonshot AI de copiar de manera encubierta el modelo más avanzado desarrollado por Anthropic para crear Kimi K3.

Moonshot AI fue señalada de copiar un modelo de Anthropic para desarrollar Kimi K3. Foto: NurPhoto via Getty Images

El lanzamiento de este modelo llamó la atención de la industria tecnológica estadounidense y reavivó el debate sobre la competencia entre China y Estados Unidos por el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

La rivalidad tecnológica continúa creciendo

La disputa entre ambas potencias también ha escalado en el plano político. La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amenazó con imponer sanciones a China, mientras en Washington se analizan medidas que podrían prohibir o restringir modelos de inteligencia artificial de código abierto desarrollados en el extranjero, especialmente aquellos que, según las autoridades estadounidenses, han sido creados mediante técnicas de destilación.

Con este nuevo intercambio de acusaciones, la competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial continúa intensificándose, en un escenario donde la innovación tecnológica también se ha convertido en un elemento central de la disputa geopolítica.

*Con información de AFP.