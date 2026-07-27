El drama de los ciudadanos estafados con el recibo del agua por páginas clonadas y links falsos: tres pasos para verificar su pago

La tranquilidad de estar al día con las obligaciones del hogar se ha convertido en una pesadilla para cientos de habitantes de la capital. Lo que parece un trámite cotidiano frente a la pantalla puede transformarse en un robo silencioso, cuando delincuentes engañan a los usuarios con portales web que lucen idénticos a los oficiales, pero cuyo único propósito es desviar el dinero destinado al pago de los servicios públicos hacia sus propias cuentas.

Así funciona la preocupante modalidad de estafa que usa amenazas con los servicios de gas, luz y agua

El engaño llega por mensajes de texto y chats

La modalidad de estafa suele comenzar con un mensaje que llega directamente al teléfono celular. Los delincuentes utilizan servicios de mensajería como WhatsApp o mensajes de texto (SMS) para enviar supuestos cobros o alertas de pago. Estos mensajes incluyen enlaces a sitios web que imitan casi a la perfección la apariencia de las plataformas oficiales.

Un enlace recibido por chat puede dirigir a un portal falso diseñado para robar el dinero. Foto: Getty Images

Según advirtió la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas plataformas falsas son peligrosas, ya que “le roban el dinero destinado al pago de los servicios de acueducto y alcantarillado”. La entidad recordó que no utiliza estos canales de mensajería para realizar cobros ni proponer acuerdos de pago, por lo que cualquier enlace recibido por estos medios debe ser ignorado de inmediato.

Las consecuencias: facturas vencidas y cortes de servicio

El aspecto más complejo de esta modalidad de fraude es que los ciudadanos suelen descubrir el engaño cuando ya es demasiado tarde. Muchos usuarios creen que su pago se realizó con éxito, hasta que, días después, reciben una notificación de mora o, en el peor de los casos, una cuadrilla llega a su vivienda con una orden de suspensión del servicio.

La falsa confirmación del pago deja a los usuarios expuestos a deudas y cortes del agua. Foto: Getty Images

Para evitar este tipo de situaciones, la EAAB ha insistido en que la ciudadanía debe utilizar únicamente los canales oficiales. En palabras de la entidad, el uso de sus herramientas autorizadas funciona “como un escudo contra la ciberdelincuencia”. De este modo, al ingresar directamente a las plataformas oficiales, se garantiza que el dinero llegue al destino correcto y no a manos de terceros.

Tres pasos para realizar un pago seguro

Para evitar caer en este tipo de fraudes y proteger su economía familiar, la EAAB recomienda realizar los pagos únicamente a través de la Oficina Virtual, el único canal con transacciones protegidas. El procedimiento es el siguiente:

Acceso directo a la dirección oficial: Nunca use buscadores ni haga clic en enlaces que le envíen. Escriba usted mismo en la barra de direcciones de su navegador la URL: www.acueducto.com.co/mioficinavirtual. Registro con datos específicos: Debe crear un usuario utilizando su correo electrónico personal y su número de cuenta contrato. Este número es el identificador único que aparece en su recibo físico y asegura que el pago se asigne a su predio. Gestión interna en la plataforma: Una vez dentro de su perfil personal en la Oficina Virtual, podrá realizar el pago de su factura pendiente, tramitar acuerdos de pago o realizar cualquier otra gestión de manera segura.

Prevención para evitar el fraude

Además de seguir los pasos anteriores, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hace un llamado a la prevención y recomienda tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

Evite intermediarios: No acepte ayuda de terceros desconocidos que prometan gestionar sus pagos.

No acepte ayuda de terceros desconocidos que prometan gestionar sus pagos. No haga transferencias personales: Jamás consigne dinero a cuentas bancarias de individuos particulares; los pagos oficiales siempre se dirigen a la entidad.

Jamás consigne dinero a cuentas bancarias de individuos particulares; los pagos oficiales siempre se dirigen a la entidad. Desconfíe de rebajas irreales: No crea en supuestos descuentos especiales que le ofrezcan por canales no oficiales.

Mantenerse alerta es la mejor herramienta para que, “entre todos se puede frenar el fraude y proteger los recursos de los ciudadanos”, como lo afirma la EAAB.