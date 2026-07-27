OpenAI sufrió una falla hoy 27 de julio: usuarios reportaron problemas en ChatGPT

Miles de usuarios reportaron a través de redes sociales este lunes 27 de julio inconvenientes para utilizar una de las funciones más populares de ChatGPT: la generación de imágenes. Durante varias horas, personas de diferentes países informaron un tipo de error en especial, mientras OpenAI confirmó que estaba investigando la situación y trabajando para restablecer el servicio.

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La generación de imágenes presentó interrupciones

Los reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales cuando numerosos usuarios indicaron que ChatGPT no lograba completar solicitudes para crear imágenes o devolvía mensajes de error. Aunque el resto de las funciones del asistente continuó operando para muchos usuarios, la herramienta destinada a generar contenido visual presentó fallas de manera intermitente.

La generación de imágenes presentó errores que fueron reportados por los usuarios. Foto: Getty Images

Ante el aumento de los reportes, OpenAI reconoció públicamente el problema mediante su cuenta oficial de estado de servicios. La empresa informó que había identificado el incidente y que su equipo técnico se encontraba trabajando para resolverlo.

En ese primer mensaje, OpenAI señaló: “Sabemos que muchos de ustedes están teniendo problemas para generar imágenes en ChatGPT, y estamos trabajando rápido para solucionarlo”, confirmó la compañía a través de su canal oficial de actualizaciones.

OpenAI confirmó la recuperación del servicio

Tras varias horas de labores, la empresa comunicó que la herramienta volvió a funcionar con normalidad. La actualización fue publicada en el mismo canal utilizado para informar el incidente.

En esa comunicación, OpenAI indicó: “La generación de imágenes está de nuevo en línea. ¡Gracias por su paciencia!”, anunció la compañía al confirmar que el servicio había sido restablecido.

Hasta el momento, la empresa no ha entregado detalles sobre la causa específica que originó la interrupción ni ha informado cuántos usuarios pudieron verse afectados durante el incidente.

Así impactó la falla en la generación de imágenes de ChatGPT

La falla estuvo relacionada con la capacidad de ChatGPT para crear imágenes a partir de instrucciones escritas por los usuarios. Esta herramienta permite generar ilustraciones, gráficos, diseños o ediciones de imágenes describiendo con palabras lo que se desea obtener.

Cuando se presentó el problema, las solicitudes destinadas a producir imágenes no se completaban correcta o simplemente no generaban ningún resultado, mientras otras funciones del chatbot continuaban disponibles para parte de los usuarios.

Este tipo de incidentes suele ser comunicado por OpenAI mediante su página de estado del servicio, donde la compañía publica información sobre interrupciones, avances en las investigaciones y la posterior recuperación de sus plataformas.