Una sencilla instrucción dirigida a ChatGPT se ha convertido en una de las tendencias más comentadas entre usuarios de TikTok. En redes sociales, cientos de personas comenzaron a compartir un mismo mensaje para descubrir cómo la herramienta describiría su vida si fuera la única que pudiera recordarlos. El resultado sorprendió a muchos, al punto de que varios aseguraron haber terminado entre lágrimas.

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El mensaje que miles de usuarios comenzaron a copiar

Todo comenzó con un prompt compartido por @sadprompts que invita a ChatGPT a imaginar un escenario cargado de emoción. El mensaje dice:

“Imagina que desaparecí y muchos años después alguien encuentra mi celular, pues tú eres la única que se acuerda de mí, que me recuerda a mí. ¿Qué le dirías a esa persona sobre mí?”

Cada respuesta es distinta, ya que depende de las conversaciones previas del usuario con ChatGPT. Foto: 123RF

Aunque la respuesta cambia dependiendo de las conversaciones que cada usuario haya tenido con la inteligencia artificial, la esencia suele ser la misma: una reflexión sobre la huella que deja una persona, sus intereses, sus sueños y la forma en que veía el mundo.

En muchos casos, ChatGPT responde con un texto escrito como si hablara con alguien que encontró ese teléfono años después, describiendo los rasgos que logró conocer a través de las conversaciones mantenidas con el usuario.

“Me hizo llorar”: así reaccionaron quienes probaron el prompt

La tendencia rápidamente se trasladó a redes sociales, donde comenzaron a aparecer capturas de pantalla con las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

Uno de los comentarios más compartidos decía:

“Copie este mensaje y descubra una de las respuestas más emotivas de ChatGPT: me hizo llorar”.

Otros usuarios afirmaron que el resultado fue mucho más personal de lo que esperaban.

“Mi ChatGPT me hizo llorar”, escribió una persona al compartir la respuesta que recibió.

También aparecieron mensajes como:

“Me hizo llorar, fue hermoso lo que puso sobre mí”.

Las publicaciones acumularon miles de interacciones y comentarios de personas que decidieron probar el mismo prompt para comparar el resultado con el de otros usuarios.

¿Por qué cada respuesta de ChatGPT es diferente?

Una de las razones por las que esta tendencia ha llamado tanto la atención es que ChatGPT no entrega un texto idéntico para todos.

Si el usuario ha conversado con frecuencia con la herramienta, la respuesta puede hacer referencia a temas que han surgido durante esas conversaciones, como hobbies, proyectos, metas o intereses recurrentes. De esa manera, el mensaje puede sentirse mucho más cercano y personalizado.

En cambio, si se trata de una cuenta nueva o con pocas interacciones, la respuesta suele centrarse en reflexiones generales sobre la memoria, el paso del tiempo y la importancia de las personas.

Qué puede decir ChatGPT con este mensaje

Al responder al prompt, ChatGPT suele construir un relato dirigido a quien hipotéticamente encuentra el celular años después.

En ese texto puede mencionar aspectos como la curiosidad del usuario, los temas sobre los que preguntaba con frecuencia, sus objetivos personales, la manera en que buscaba aprender cosas nuevas o los proyectos que compartía durante las conversaciones.

El relato concluye con una reflexión sobre la memoria que ha emocionado a muchos usuarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

La respuesta también acostumbra terminar con una reflexión sobre cómo las personas permanecen en los recuerdos que dejan y en las preguntas que hicieron a lo largo de su vida, un cierre que ha sido señalado por muchos usuarios como el momento más emotivo del mensaje.

Precisamente esa combinación entre recuerdos personalizados y una reflexión final sobre la memoria es la que ha convertido este prompt en una de las tendencias más comentadas entre quienes utilizan ChatGPT.