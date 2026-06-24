ChatGPT está muy cerca de lanzar Bidi 1, la nueva función que cambiará la forma de conversar con la inteligencia artificial

OpenAI se prepara para lanzar un nuevo modelo de voz bidireccional conocido como Bidi 1, una tecnología que promete llevar las conversaciones con inteligencia artificial a un nivel más natural al permitir que el sistema escuche y hable al mismo tiempo.

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Este desarrollo representa la siguiente evolución del Modo de Voz Avanzado de ChatGPT, presentado por la compañía hace poco más de dos años y reconocido por ofrecer interacciones más fluidas y cercanas a una conversación humana.

Según reveló el portal especializado TestingCatalog, que analizó el código interno de la aplicación, OpenAI tendría previsto desplegar Bidi 1 en ChatGPT durante la próxima semana. El informe destaca que el nuevo modelo introduce mejoras significativas en la forma en que la inteligencia artificial procesa las conversaciones en tiempo real.

Una de sus principales características es la capacidad de escuchar mientras responde, lo que le permite gestionar de manera más natural las pausas, interrupciones y cambios repentinos de tema. Además, puede alternar entre distintas tareas de forma inmediata, incluso cuando se encuentra en medio de una frase.

OpenAI prepara el lanzamiento de un nuevo modelo de voz llamado Bidi 1. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gracias a estas capacidades, Bidi 1 busca ofrecer una experiencia conversacional más dinámica. Por ejemplo, puede emitir señales de atención o confirmación, como un simple “ok”, cuando detecta una pausa o un cambio en el ritmo de la voz del usuario. También puede interrumpir una tarea en curso para ejecutar una nueva instrucción sin necesidad de finalizar la anterior. Si se le pide contar hasta diez y, a mitad del proceso, se le ordena contar hacia atrás, puede hacerlo de manera instantánea.

Otro de los avances destacados es su capacidad para conservar mejor el contexto de la conversación mientras interactúa con el usuario, lo que permitiría respuestas más coherentes y una interacción más fluida durante períodos prolongados.

TestingCatalog también señaló en su cuenta de X que el modelo aún tendría ciertas limitaciones en el tiempo continuo de conversación. Sin embargo, en las pruebas observadas logró contar hasta 23 sin realizar pausas.

La principal novedad es que puede escuchar y hablar al mismo tiempo, haciendo las conversaciones más naturales. Foto: adobe stock

Los videos compartidos por el medio muestran una interacción que transcurre de forma fluida, con respuestas inmediatas y sin interrupciones perceptibles durante la conversación.

Por ahora, OpenAI no ha revelado detalles oficiales sobre Bidi 1. En los últimos meses, la compañía ha centrado sus esfuerzos en mejorar la memoria de ChatGPT y ampliar la disponibilidad de nuevos modelos, como GPT-5.5 Instant. Asimismo, diversos reportes apuntan a que la empresa trabaja en una renovación más amplia de la aplicación con el objetivo de transformarla en una plataforma multifuncional o “superapp”.

*Con informaicón de Europa Press