Apple lleva Siri a otro nivel en iOS 27: las nuevas funciones que transformarán la experiencia en el iPhone

Apple lanzó la segunda versión beta para desarrolladores de iOS 27, junto con las nuevas compilaciones de iPadOS 27 y macOS 27. Estas actualizaciones incorporan novedades que amplían las capacidades de Siri AI y Apple Intelligence, además de mejoras en funciones de escritura, Mensajes, Wallet, la integración entre dispositivos y el rendimiento general del sistema.

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Tras la presentación de estos sistemas operativos durante la conferencia para desarrolladores WWDC 2026, la compañía de Cupertino comenzó a distribuir la segunda beta entre los desarrolladores registrados, antes de la llegada de la primera beta pública, prevista para julio.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de las funciones inteligentes impulsadas por Siri AI y Apple Intelligence. Según informó 9to5Mac tras analizar la compilación 24A5370h, Apple continúa perfeccionando su ecosistema de inteligencia artificial con nuevas herramientas orientadas a mejorar la productividad y la experiencia de uso.

En ese sentido, las Herramientas de escritura de iOS 27, que permiten revisar, reescribir, resumir y generar texto en distintas aplicaciones, pasarán a integrarse en la nueva función “Escribir con Siri”, accesible directamente desde el teclado virtual del iPhone. Esta característica también estará disponible en iPadOS 27.

Siri AI y Apple Intelligence reciben nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Foto: Getty Images

Asimismo, la segunda beta revela que Apple trabaja en nuevas capacidades para la voz expresiva de Siri, que incorporará funciones de ritmo y expresividad para ofrecer interacciones más naturales. De acuerdo con las pruebas realizadas por el medio especializado, el asistente también muestra una mayor velocidad de respuesta en las tareas impulsadas por inteligencia artificial.

La aplicación Mensajes también recibe mejoras mediante la integración de nuevas funciones para la comunicación RCS. Entre ellas, los usuarios podrán reaccionar a los mensajes y recibir respuestas en línea, lo que permitirá conversaciones más dinámicas y similares a las de otras plataformas de mensajería.

Por otra parte, Apple ampliará la disponibilidad de la función Insights en Wallet, una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar y analizar sus finanzas personales desde el iPhone. Con esta actualización, la característica llegará a más regiones y será compatible con un mayor número de tarjetas.

Siri incorporará nuevas capacidades de ritmo y expresividad en su voz. Foto: Getty Images

La compañía también corrigió algunos errores detectados en la primera beta relacionados con la duplicación de pantalla entre iOS 27 y macOS 27 Golden Gate, que en ciertos casos provocaban bloqueos durante el uso de la función.

Finalmente, la actualización incorpora una nueva capacidad para la aplicación Apple Home, que permitirá actualizar de forma remota dispositivos Apple TV 4K, facilitando la gestión de los equipos conectados al ecosistema doméstico inteligente de la marca.

*Con información de Europa Press