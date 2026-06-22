¿Por qué se cumple una meta el 18 de noviembre? La NASA pone fecha al “día más lejano” de 2026

El próximo 18 de noviembre de 2026 no será un día cualquiera para la exploración espacial. Aunque no se verán destellos en el firmamento, la NASA ha identificado esta fecha como el momento en que la humanidad alcanzará una meta que parece sacada de un libro de aventuras: la sonda Voyager 1 se encontrará exactamente a un “día luz” de distancia de nuestro hogar.

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¿Qué significa estar a un “día luz” de distancia?

Para entender la magnitud de este evento, primero hay que comprender qué es un día luz. No se trata de una medida de tiempo, ya que en el espacio las distancias son tan inmensas que los kilómetros se quedan cortos. Por eso, los científicos utilizan la velocidad de la luz como referencia.

La distancia que alcanzará la Voyager 1 en 2026 se mide con una unidad poco habitual, utilizada para comprender las enormes escalas del universo. Foto: NASA

Un día luz es la distancia que recorre la luz en 24 horas, cerca de 25.900 millones de kilómetros. El 18 de noviembre de 2026, la Voyager 1 cruzará ese umbral invisible.

Una conversación con un retraso de 48 horas

Este hito tiene una consecuencia muy práctica y, a la vez, asombrosa para los ingenieros que operan la nave: debido a que nada puede viajar más rápido que la luz, las comunicaciones se volverán extremadamente lentas.

A partir de esa fecha, si la NASA envía una orden a la Voyager 1, la señal tardará 24 horas exactas en llegar a la sonda. Si la nave responde de inmediato, la confirmación tardará otro día completo en regresar a la Tierra. En total, cualquier intercambio con este objeto construido por el ser humano requerirá una espera de dos días.

Lo más sorprendente de esta hazaña es que la protagonista es una máquina diseñada y lanzada en 1977. En aquel entonces, su objetivo era estudiar Júpiter y Saturno, pero, tras casi medio siglo, sigue activa en el espacio interestelar.

Una botella lanzada al mar de estrellas

Más allá de los datos técnicos, la Voyager 1 viaja como un embajador de nuestra especie. En su interior transporta el “Voyager Golden Record”, un disco de oro que contiene sonidos, imágenes y saludos de la Tierra en diversos idiomas.

El Disco de Oro de las Voyager reúne saludos en 55 idiomas, música global y sonidos que buscan retratar la vida en la Tierra. Foto: United Archives/picture alliance

Aunque el 18 de noviembre de 2026 representa un paso gigante, el universo nos recuerda nuestra pequeñez: para llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, la sonda necesitaría viajar durante decenas de miles de años más. Por ahora, basta con saber que ese día una pequeña creación humana estará a un día entero de distancia de su origen, marcando una frontera que nunca antes habíamos alcanzado.