¿El terremoto en Colombia fue provocado por la actividad humana? Esta es la explicación científica sobre su verdadero origen

Una teoría conspirativa ha vuelto a resurgir en las redes sociales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 12 de agosto, que hasta ahora ha dejado más de 280 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos.

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Según AFP Factual, más de 11.000 usuarios señalaron que el sismo fue provocado por el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP), con sede en Alaska (Estados Unidos), que estudia las propiedades y el comportamiento de la capa superior de la atmósfera.

Teoría falsa y recurrente

En el pasado ya habían circulado teorías conspirativas acerca de este proyecto y su supuesta incidencia en eventos climáticos o terrestres en Argentina, EE. UU. y también en los dos recientes terremotos en Venezuela.

Sin embargo, los terremotos son eventos provocados por movimientos naturales en la corteza terrestre. Los expertos afirman que las actividades humanas nada tuvieron que ver.

Terremoto en Colombia afectaciones en Pereira Foto: Raúl Palacios

Origen tectónico: la explicación científica del sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que el sismo en Colombia fue causado principalmente por una “falla de desgarre”, cuando dos secciones de la corteza terrestre se desplazan horizontalmente una al lado de la otra.

El epicentro del terremoto se ubica en la región del Pacífico del país, situada a lo largo del Cinturón de Fuego, una cadena de fallas sísmicas que rodea el océano Pacífico y donde ocurre la mayoría de los sismos del mundo.

“Ninguna acción humana causó este terremoto. El sismo de Colombia ocurrió en una región con un alto historial de sismos naturales”, afirma Suzan Van der Lee, sismóloga y profesora de la Universidad Northwestern.

Desde su construcción en la década de 1990, el proyecto HAARP (foto) ha sido blanco de diferentes teorías de la conspiración. Foto: DW

Sismos de origen humano no son profundos

La especialista señala que existen casos en los que la actividad humana en partes poco profundas de la corteza terrestre, como la extracción de gas o la reinyección de aguas residuales, ha provocado sismos de magnitud pequeña a moderada.

Sin embargo, el terremoto de Colombia se produjo a una profundidad de 110 kilómetros, al menos 10 veces más profundo que cualquiera causado por el ser humano, destacó Van der Lee.

En ese sentido, el ingeniero y sismólogo independiente Amílcar Carrera-Cevallos precisó: “No es producto de la minería o de la explotación, tampoco del calentamiento global, de la temperatura ni de la época del año. Este evento es de origen tectónico. Colombia es un país con actividad sísmica alta”.

Las antenas colocadas en la base del proyecto HAARP también han sido objeto de teorías conspirativas. Foto: DW

¿Qué es el programa HAARP?

Desde la década de 1990, cuando comenzó su construcción, HAARP ha sido blanco de teorías de la conspiración. El ejército estadounidense todavía es propietario del terreno donde se ubica el programa, pero la Universidad de Alaska Fairbanks lo administra desde 2015.

A las acusaciones de que puede provocar sismos, se suman quienes difunden teorías falsas de que puede manipular el clima y que tiene un dispositivo para controlar la mente humana.

Lo cierto es que los investigadores de HAARP estudian los procesos físicos que ocurren en las capas más altas de la atmósfera terrestre —la termosfera y la ionosfera— mediante el uso de transmisores de radio de alta frecuencia para calentar pequeñas regiones y observar los efectos.

Terremoto en Colombia afectaciones en Pereira Foto: Raúl Palacios

El programa utiliza numerosos instrumentos científicos, pero el que suele estar en el centro de las teorías de la conspiración es su Instrumento de Investigación Ionosférica (IRI), el transmisor de radio de alta frecuencia más potente del mundo.

Las razones físicas que hacen imposible la acusación

Dean Whitman, geofísico de la Universidad Internacional de Florida, quien calificó de “ridículas” las hipótesis sobre el supuesto impacto de HAARP, afirma con “absoluta certeza que existe cero fundamento físico para que las transmisiones de radiofrecuencia tengan efecto alguno en la ocurrencia de terremotos”.

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Para desmontar estas afirmaciones, Whitman explica que la energía liberada por el terremoto de Colombia fue mucho mayor que la generada incluso por las bombas de hidrógeno más potentes, y millones de veces superior a la capacidad total que pueden producir las antenas de HAARP.

Además, precisa que el equipamiento del programa está orientado hacia arriba —hacia la atmósfera— y no hacia el interior de la Tierra, donde se originan los sismos.

Por último, el geofísico subraya que los transmisores de radio utilizan ondas electromagnéticas incapaces de provocar movimientos telúricos, ya que ambos fenómenos responden a principios físicos completamente diferentes.

*Con información de DW.