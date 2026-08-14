Denuncian ante la Corte Suprema al congresista Óscar Benavides por pedir donaciones a través de cuentas personales

SEMANA conoció que a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llegó la primera denuncia en contra del representante a la Cámara, Óscar Benavides, del Movimiento Libres, después de que apareció en sus redes sociales pidiendo donaciones para el Chocó a la cuenta personal de un aliado político.

La denuncia la presentó Daniel David Martínez, egresado de derecho, quien le pidió a la Corte Suprema la “trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material” de una colecta abierta al público que lideró el representante Benavides junto a la integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Laura Camila Vargas.

Cuestionan a congresista petrista por recoger donaciones a través de la cuenta personal de un aliado político; sería cercano a Juliana Guerrero

El documento de 21 páginas en poder de SEMANA relata que en al menos dos verificaciones sobre las cuentas que publicó el congresista, apareció el nombre de José Ibalde o José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político del Chocó que sería muy cercano a Benavides.

Por eso le piden a la Corte que investigue quién recibió jurídicamente esos recursos, bajo qué título, cuál fue la fundación que públicamente se dijo iba a administrar el dinero, qué autorización existía para utilizar las cuentas personales, cuánto dinero se recaudó en total, cómo fue invertido, qué saldo hay y quién dio las órdenes para su uso.

Daniel Martínez, egresado de derecho, fue el responsable de radicar la denuncia. Foto: Suministro

Esta revista se contactó con Daniel Martínez, el autor detrás de la denuncia, quien manifestó: “El problema es usar cuentas personales en vez de canales institucionales como la Cruz Roja o bancos de alimentos, buscando protagonismo y generando dudas sobre el manejo del dinero. Si dijeron que era una fundación y en realidad el dinero llegaba primero a una persona natural, pudo inducirse en error a los donantes”.

Y agregó: “Si después esa persona aparece formalmente como donante ante la fundación, podría terminar recibiendo beneficios tributarios por recursos que realmente aportaron otras personas, algo que debe ser investigado”.

Una de las presuntas irregularidades está relacionada con el hecho de que los canales de recaudo estaban vinculados a una fundación, según Laura Camila Vargas, la integrante del equipo de Benavides, pero en la verificación quedó al descubierto el nombre de Ibalde Ibarra.

Frente a esa situación, el denunciante le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que compulse copias ante la Fiscalía General, para que investigue las conductas de Vargas e Ibalde frente al manejo de esos millonarios recursos que consiguieron al pedir donaciones para el Chocó tras el terremoto en Colombia.

José Francisco Ibalde Ibarra quedó identificado en el recurso como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial afro avalado por el Consejo Comunitario El Naranjo, el mismo en el que aparece inscrito el congresista Óscar Benavides. Esa información fue certificada por el Consejo Nacional Electoral.

Daniel Martínez, el denunciante, le pidió a la Sala de Instrucción que investigue al representante a la Cámara por los delitos de estafa, captación masiva de dinero y peculado por apropiación. Además, pidió averiguar todo lo que hay detrás de la fundación.

El magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Foto: Guillermo Torres Reina

¿Qué ha hecho la Corte?

El caso llegó durante la mañana de este viernes 14 de agosto a la secretaría general de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la cual, por reparto, asignó el caso al magistrado Francisco Farfán, actual presidente de esa instancia encargada de investigar congresistas.

Su despacho ahora se tendrá que encargar de estudiar la denuncia, verificar las pruebas y los hechos, y decidir si abre una indagación preliminar para investigar a fondo este caso que tiene en el centro de la polémica al representante a la Cámara.