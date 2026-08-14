Colombia en llamas: alerta por incendios forestales en Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca

Varias regiones del país enfrentaron emergencias por incendios forestales y de cobertura vegetal entre la noche del jueves y la jornada de este viernes. Las autoridades desplegaron bomberos, soldados, organismos de socorro e incluso apoyo aéreo para contener las llamas.
Las situaciones más graves se presentaron en La Vega, Medellín, Ortega, Abejorral y Yumbo, mientras que en Bogotá también fue reportado un incendio en Ciudad Bolívar. Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en impedir que el fuego alcanzara viviendas, fincas y zonas de especial importancia ambiental.
La Vega concentró uno de los operativos más grandes
La emergencia que más recursos movilizó se presentó en el sector Alto de Minas, en La Vega, Cundinamarca, donde dos incendios de gran magnitud avanzaron por zonas rurales cercanas a la vía que comunica con Bogotá.
Durante toda la noche los organismos de respuesta han atendido el incendio forestal registrado en el sector de Minas, en el municipio de La Vega. A esta hora continúan las labores de control y extinción de la conflagración, que ha sido controlada en aproximadamente un 70 %.… pic.twitter.com/Deg44Dhmn5— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026
De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la magnitud de la situación llevó a reunir a 184 personas entre bomberos, miembros de Defensa Civil, integrantes de la CAR, el Ejército, funcionarios municipales y habitantes de la zona. También se decidió recurrir a apoyo aéreo para reforzar el combate contra las llamas.
En este momento 184 personas entre cuerpos operativos, miembros del Ejército, autoridades y comunidad atienden el incendio forestal que se presenta en el sector Alto de Minas, municipio de La Vega.— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026
Tenemos en terreno 31 unidades de bomberos, 20 de la @DefensaCivilCo, 12 de la… pic.twitter.com/UZu4AFtGOW
El fuego generó además evacuaciones preventivas, debido al riesgo para algunas personas que permanecían cerca de las zonas afectadas. En la mañana de este viernes, el incendio había alcanzado un 70 % de control y se informó de una vivienda destruida, sin personas lesionadas.
Ya se han hecho más de 6 descargas de agua por parte del helicóptero contratado por la @CundinamarcaGob y la @CAR_Cundi, sobre el incendio forestal que se presenta en el municipio de La Vega, en límites con San Francisco.— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026
El incendio en tierra está controlado en un 80 % y se… pic.twitter.com/w3k6nm22QB
Una de las hipótesis que investigan las autoridades apunta al uso de un volador durante un sepelio. De acuerdo con los reportes oficiales, el elemento habría entrado en contacto con vegetación seca y provocado el inicio de las llamas. La causa continúa bajo investigación.
El fuego también avanzó en zonas de Antioquia
En Medellín, los bomberos atendieron un incendio forestal en Belén Aguas Frías. Dos tripulaciones fueron destinadas a la emergencia para intentar contener las llamas.
#Atención #NorteDeSantander— Soy Charles Niño ® (@charlessradio) August 14, 2026
🔴Un grave incendio forestal que se registra entre los municipios de La Playa de Belén y Ábrego, en Norte de Santander, requiere de intervención urgente ante la magnitud de la emergencia que amenaza con arrasar fincas, cultivos y sistemas de… pic.twitter.com/JHZqJuUMVG
Las primeras informaciones conocidas durante la tarde señalaban que no había viviendas cercanas comprometidas, mientras los organismos de emergencia mantenían el seguimiento de la situación.
‼️En este momento, una tripulación de #BomberosMedellín se desplaza para atender un incendio forestal en Belén Aguas Frías.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026
Al momento no se reportan viviendas cercanas.
Seguimos informando.@AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin
2 tripulaciones de #BomberosMedellín trabajan en control de este incendio forestal en Belén Aguas Frías. https://t.co/T8naJR2hiJ pic.twitter.com/vCNVcL44T8— DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) August 14, 2026
A esta emergencia se suma Abejorral, también en Antioquia, donde organismos de socorro y soldados trabajan en el control de incendios registrados en sectores rurales. Este caso debe diferenciarse de los focos reportados durante la noche, pues se trata de una emergencia que ya venía siendo atendida.
En zona rural de Abejorral, #Antioquia, los soldados de nuestro @COL_EJERCITO continúan trabajando junto a los organismos de socorro @UNGRD para atender el incendio forestal que se registra en esta zona, y contribuir al control de esta emergencia.#ProtegemosLaVida… pic.twitter.com/GgAIv7maF1— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) August 14, 2026
Ortega requirió apoyo desde el aire
En Ortega, Tolima, la situación también obligó a reforzar el operativo. Allí se instaló un Puesto de Mando Unificado, espacio en el que diferentes entidades coordinan las decisiones y distribuyen los recursos disponibles para atender una emergencia.
El Ejército apoyó las labores con un helicóptero MI-8, mientras las tropas desplegadas en tierra trabajaban junto con los organismos de socorro para evitar que las llamas alcanzaran viviendas, fincas y ecosistemas de la zona.
#EnDesarrollo | Aviación @COL_EJERCITO apoya la extinción de incendio forestal en Ortega, Tolima— División de Aviación Asalto Aéreo (@Ejercito_Davaa) August 14, 2026
En Ortega, Tolima, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de la División de Aviación Asalto Aéreo - Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 5, para coordinar… pic.twitter.com/Fcan77FNo0
La emergencia ocurre en un departamento que ya atraviesa un escenario complejo por la presencia de múltiples incendios forestales.
Yumbo también reportó una emergencia
En el Valle del Cauca, la noche del jueves dejó otro episodio de preocupación en Yumbo. Habitantes del municipio reportaron un incendio forestal de grandes proporciones cuyas llamas podían observarse desde diferentes sectores.
🚨 #ATENCIÓN | Una nueva emergencia se registra en el Valle del Cauca. En el sector Forestal Las Américas, en Yumbo, se reporta una situación que requiere atención.— Diario Occidente (@Diarioccidente) August 14, 2026
⚠️ Por el momento no se conocen detalles oficiales sobre la magnitud de la emergencia ni posibles personas… pic.twitter.com/OVXHa0vmrg
La cercanía del fuego con zonas habitadas generó especial preocupación entre los residentes. Uno de los reportes ciudadanos advertía que las llamas avanzaban hacia inmediaciones del barrio Las Américas, cerca de Ciudad Guabinas.
Bogotá se sumó a los reportes
La capital también registró una emergencia relacionada con fuego en cobertura vegetal. Defensa Civil informó sobre un incendio forestal en el sector Árbol de la Vida, en la localidad de Ciudad Bolívar, hasta donde llegaron voluntarios para apoyar la atención.
#AEstaHora | #Bogotá Reportamos incendio forestal en el sector Árbol de la Vida, localidad de Ciudad Bolívar. Nuestros voluntarios de la JDC Diana Turbay ya se encuentran apoyando la emergencia en la zona. #ListosEnPazOEmergencia 🧡 pic.twitter.com/JVbXvpxZWO— DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 14, 2026
Este reporte se suma a los diferentes focos registrados en otras zonas del país y muestra cómo los organismos de emergencia tuvieron que distribuir recursos para atender situaciones de características diferentes.
Una noche con varios frentes de emergencia
Los incendios dejaron un panorama disperso, con emergencias en distintos departamentos y ciudades. Mientras en La Vega se necesitó una operación conjunta con cerca de dos centenares de personas y apoyo aéreo, en Ortega se recurrió a un helicóptero militar y en Medellín los bomberos fueron movilizados hacia Belén Aguas Frías.
La prioridad en todos los casos ha sido evitar que las llamas alcancen viviendas y comunidades, además de proteger la vegetación y los ecosistemas afectados. La evolución de cada incendio dependerá de las condiciones del terreno y del comportamiento del fuego durante las próximas horas.