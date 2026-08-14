Colombia en llamas: alerta por incendios forestales en Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Valle del Cauca

Varias regiones del país enfrentaron emergencias por incendios forestales y de cobertura vegetal entre la noche del jueves y la jornada de este viernes. Las autoridades desplegaron bomberos, soldados, organismos de socorro e incluso apoyo aéreo para contener las llamas.

Por un volador en un sepelio se registra grave incendio forestal en la vía Bogotá – La Vega

Las situaciones más graves se presentaron en La Vega, Medellín, Ortega, Abejorral y Yumbo, mientras que en Bogotá también fue reportado un incendio en Ciudad Bolívar. Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en impedir que el fuego alcanzara viviendas, fincas y zonas de especial importancia ambiental.

La Vega concentró uno de los operativos más grandes

La emergencia que más recursos movilizó se presentó en el sector Alto de Minas, en La Vega, Cundinamarca, donde dos incendios de gran magnitud avanzaron por zonas rurales cercanas a la vía que comunica con Bogotá.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la magnitud de la situación llevó a reunir a 184 personas entre bomberos, miembros de Defensa Civil, integrantes de la CAR, el Ejército, funcionarios municipales y habitantes de la zona. También se decidió recurrir a apoyo aéreo para reforzar el combate contra las llamas.

El fuego generó además evacuaciones preventivas, debido al riesgo para algunas personas que permanecían cerca de las zonas afectadas. En la mañana de este viernes, el incendio había alcanzado un 70 % de control y se informó de una vivienda destruida, sin personas lesionadas.

Una de las hipótesis que investigan las autoridades apunta al uso de un volador durante un sepelio. De acuerdo con los reportes oficiales, el elemento habría entrado en contacto con vegetación seca y provocado el inicio de las llamas. La causa continúa bajo investigación.

El fuego también avanzó en zonas de Antioquia

En Medellín, los bomberos atendieron un incendio forestal en Belén Aguas Frías. Dos tripulaciones fueron destinadas a la emergencia para intentar contener las llamas.

Las primeras informaciones conocidas durante la tarde señalaban que no había viviendas cercanas comprometidas, mientras los organismos de emergencia mantenían el seguimiento de la situación.

A esta emergencia se suma Abejorral, también en Antioquia, donde organismos de socorro y soldados trabajan en el control de incendios registrados en sectores rurales. Este caso debe diferenciarse de los focos reportados durante la noche, pues se trata de una emergencia que ya venía siendo atendida.

Ortega requirió apoyo desde el aire

En Ortega, Tolima, la situación también obligó a reforzar el operativo. Allí se instaló un Puesto de Mando Unificado, espacio en el que diferentes entidades coordinan las decisiones y distribuyen los recursos disponibles para atender una emergencia.

El Ejército apoyó las labores con un helicóptero MI-8, mientras las tropas desplegadas en tierra trabajaban junto con los organismos de socorro para evitar que las llamas alcanzaran viviendas, fincas y ecosistemas de la zona.

La emergencia ocurre en un departamento que ya atraviesa un escenario complejo por la presencia de múltiples incendios forestales.

Yumbo también reportó una emergencia

En el Valle del Cauca, la noche del jueves dejó otro episodio de preocupación en Yumbo. Habitantes del municipio reportaron un incendio forestal de grandes proporciones cuyas llamas podían observarse desde diferentes sectores.

La cercanía del fuego con zonas habitadas generó especial preocupación entre los residentes. Uno de los reportes ciudadanos advertía que las llamas avanzaban hacia inmediaciones del barrio Las Américas, cerca de Ciudad Guabinas.

Bogotá se sumó a los reportes

La capital también registró una emergencia relacionada con fuego en cobertura vegetal. Defensa Civil informó sobre un incendio forestal en el sector Árbol de la Vida, en la localidad de Ciudad Bolívar, hasta donde llegaron voluntarios para apoyar la atención.

Este reporte se suma a los diferentes focos registrados en otras zonas del país y muestra cómo los organismos de emergencia tuvieron que distribuir recursos para atender situaciones de características diferentes.

Una noche con varios frentes de emergencia

Los incendios dejaron un panorama disperso, con emergencias en distintos departamentos y ciudades. Mientras en La Vega se necesitó una operación conjunta con cerca de dos centenares de personas y apoyo aéreo, en Ortega se recurrió a un helicóptero militar y en Medellín los bomberos fueron movilizados hacia Belén Aguas Frías.

La prioridad en todos los casos ha sido evitar que las llamas alcancen viviendas y comunidades, además de proteger la vegetación y los ecosistemas afectados. La evolución de cada incendio dependerá de las condiciones del terreno y del comportamiento del fuego durante las próximas horas.