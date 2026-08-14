Fracasó, por tercera vez, intento de la Fiscalía de acusar a dos implicados en desviar investigación por caso de Yulixa Tolosa

Este viernes, 14 de agosto, fracasó por tercera vez el intento de la Fiscalía General de formalizar el escrito de acusación contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales, implicados en las maniobras para eliminar pruebas dentro de la investigación por la desaparición de Yulixa Tolosa, ocurrida a mediados de mayo.

Fracasó por tercera vez la acusación contra dos personas señaladas de intentar ocultar el crimen de Yulixa Tolosa. El representante de las víctimas advirtió sobre “maniobras dilatorias”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bqI8Xp3EVZ — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

En esta diligencia judicial, y cuando la fiscal del caso se aprestaba para leer la acusación, el defensor de los dos procesados pidió la palabra para plantear un conflicto de competencias.

En su argumentación, el abogado indicó que el proceso penal debe ser adelantado por un juez de Norte de Santander —circunscripción en la que se presentó el intento de manipulación de pruebas— y no por uno de Bogotá.

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Tanto la fiscal del caso como la delegada de la Procuraduría General y el delegado de víctimas rechazaron esta petición, señalando que no se puede perder de vista que la desaparición de Yulixa Tolosa no fue un caso estático.

Es decir, pasó por diferentes etapas, ya que los implicados trasladaron su cuerpo sin vida hasta el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca.

Posteriormente, utilizaron el vehículo para dirigirse hasta la frontera con Norte de Santander con el propósito de emprender la huida. Todo esto ocurrió cuando sabían que el caso de la mujer ya era mediático y que sus rostros y nombres eran conocidos por la opinión pública y las autoridades.

"Venderlo con urgencia": esta fue la orden para desaparecer el carro en el que fue trasladado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7wSyBuszQU — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

En su decisión, el juez 30 de conocimiento señaló que no consideraba apropiados los argumentos para modificar la circunscripción del proceso penal.

“El juzgado estima que no carece de competencia territorial para asumir el conocimiento de la acusación. Sin embargo, como existe una controversia entre el señor defensor, el suscrito, la Fiscalía, el representante de víctimas y la Procuraduría, tiene que darse impulso al incidente de definición de competencias”, precisó.

De esta forma, envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que defina qué juzgado y en qué ciudad debe continuar el proceso penal contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales.

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“Es necesario que se dirima la impugnación por parte de la Corte Suprema de Justicia, al involucrar dos distritos judiciales diferentes, como son Bogotá y Norte de Santander”, detalló.

De esta forma, la presentación del escrito de acusación por los delitos de favorecimiento en homicidio y manipulación de evidencia queda suspendida de manera indefinida, hasta que el alto tribunal tome una decisión de fondo.

Maniobras dilatorias

El apoderado de los familiares de Yulixa Tolosa cuestionó la decisión, al considerar que se está aplicando de manera incorrecta el procedimiento penal.

“Señoría, insisto porque, respetuosamente, considero que se está cometiendo un error de procedimiento”, aseguró el abogado.

"Entró caminando a un centro estético y luego simplemente se perdió": así fue el relato de la Fiscalía sobre la desaparición de Yulixa Toloza. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/LVy2UAbGAK — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

En este punto, el juez lo interrumpió y le señaló que no iba a permitir ningún tipo de intervención.

“Es una decisión que no tiene ningún tipo de recurso. Ya adopté mi decisión. Estoy dando alcance a la postura unificada que tiene la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019 de cara a las impugnaciones de competencia que se presentan entre dos distritos diferentes”, respondió el juez.

El apoderado de los familiares de la víctima aseguró que en este caso se están presentando maniobras dilatorias. Yulixa Tolosa falleció después de someterse a una lipólisis láser en la clínica Beauty Laser, en el sur de Bogotá.