Gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que murieron las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá

La emergencia registrada este viernes 14 de agosto en una mina de Cucunubá terminó con un saldo de seis trabajadores muertos. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos después de varias horas de labores de búsqueda y rescate.

Explosión en mina El Porvenir 1 deja trabajadores atrapados en Cucunubá; avanzan labores de rescate

Confirmaron el fallecimiento de los seis trabajadores

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que los equipos de rescate lograron llegar hasta los trabajadores que permanecían atrapados dentro de la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en Cucunubá.

El mandatario regional comunicó el desenlace de la emergencia mediante una publicación en su cuenta de X. Allí expresó: “Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate”.

El operativo de rescate terminó con el hallazgo de seis trabajadores fallecidos. Foto: @JorgeEmilioRey

La identificación de las víctimas quedó establecida de la siguiente manera:

Duván Ferney Rodríguez.

Cristian de Jesús Contreras Latorre.

Sebastián Contreras Latorre.

Eduard Alexander Díaz.

Yerson Mauricio Rojas.

Jhon Mario Triviño Serna.

El hallazgo se produjo después del operativo desplegado para ingresar al lugar y ubicar a los trabajadores, quienes habían quedado atrapados luego de una explosión registrada en el interior de la explotación minera.

La mina tenía una orden de suspensión

Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de las autoridades es la situación administrativa de El Porvenir 1.

De acuerdo con lo informado por Jorge Emilio Rey, la mina forma parte de un Área de Reserva Especial destinada a procesos de formalización. Además, había sido inspeccionada recientemente por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La mina El Porvenir 1 tenía una orden de suspensión antes de la tragedia. Foto: @JorgeEmilioRey

Según explicó el gobernador, durante esa visita fueron identificadas condiciones de seguridad que debían ser corregidas. Por esa razón, se había ordenado detener las actividades mientras se implementaba un plan para mejorar las condiciones de operación.

Rey señaló que ahora corresponde a la autoridad minera determinar qué ocurrió. “Será esta entidad la encargada de establecer por qué, aparentemente, a pesar de estar suspendidas las actividades, existía personal realizando tareas de extracción de material”, afirmó el gobernador.

La expresión “aparentemente” es relevante, pues la investigación deberá establecer las circunstancias concretas bajo las cuales se encontraban los trabajadores dentro de la mina y si efectivamente se estaban desarrollando labores de extracción pese a la medida vigente.

La investigación deberá establecer qué ocurrió

Con la recuperación de los seis cuerpos termina la fase de búsqueda de los trabajadores, pero comienza otra etapa para las autoridades: esclarecer las circunstancias que rodearon la emergencia.

La explosión ocurrió durante la jornada de este viernes y provocó que seis personas quedaran atrapadas en el interior del socavón. Las primeras informaciones relacionaron el accidente con una posible acumulación de gas, aunque las causas definitivas tendrán que ser determinadas mediante la investigación correspondiente.

La ANM tendrá que revisar las condiciones encontradas durante la inspección previa, la medida de suspensión y lo ocurrido posteriormente para determinar por qué había trabajadores en el lugar.