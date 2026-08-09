Bebé de 20 meses falleció en Anolaima: presentaba rastros de violencia física y sexual

Un hombre fue capturado en las últimas horas, señalado por la muerte de un bebé de 20 meses en el municipio de Anolaima, Cundinamarca.

Nos reportaron la tarde del sábado desde el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) que el pequeño Noha Iván Rojas Colorado, de apenas 20 meses de edad, había fallecido. Según la información preliminar, el niño fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del… pic.twitter.com/1X1gv2Lcet — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 9, 2026

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó varios detalles de este atroz crimen que tiene consternada a la población.

Los hechos se habrían presentado el pasado jueves 6 de agosto. En esa oportunidad, el menor de edad fue llevado de urgencia por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima.

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Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá.

En ese centro fue atendido por un equipo multidisciplinario “que evidenció un trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles del atroz crimen de un bebé de 20 meses. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

El mandatario departamental señaló que las autoridades iniciaron las verificaciones para establecer lo ocurrido.

En la mañana de este domingo, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General reportaron la captura de Juan Moreno Pinzón, padrastro del menor.

El hombre fue vinculado a un proceso penal por el delito de homicidio agravado.

🚨 El Departamento de Policía Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura del presunto responsable de los hechos que habrían causado la muerte de un menor de 20 meses de edad en el municipio de Anolaima. pic.twitter.com/9wmzQJ1xOE — Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca) August 9, 2026

“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones. Cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos: del hogar, de los colegios y de las instituciones”, señaló el gobernador.

En redes sociales se ha pedido que se aplique todo el peso de la ley.

Igualmente, pidieron la protección de los menores de edad y la aplicación de protocolos para que casos así no se vuelvan a presentar.