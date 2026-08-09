Judiciales

Bebé de 20 meses falleció en Anolaima: presentaba rastros de violencia física y sexual

Los detalles de este atroz suceso fueron presentados por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

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Redacción Semana
9 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.
Falleció bebé con presuntos signos de violencia física y sexual: su padrastro fue capturado
Falleció bebé con presuntos signos de violencia física y sexual: su padrastro fue capturado Foto: Policía de Cundinamarca

Un hombre fue capturado en las últimas horas, señalado por la muerte de un bebé de 20 meses en el municipio de Anolaima, Cundinamarca.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó varios detalles de este atroz crimen que tiene consternada a la población.

Los hechos se habrían presentado el pasado jueves 6 de agosto. En esa oportunidad, el menor de edad fue llevado de urgencia por su madre y su abuela al centro de salud del municipio de Anolaima.

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Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, tuvo que ser remitido al Hospital San Rafael de Facatativá.

En ese centro fue atendido por un equipo multidisciplinario “que evidenció un trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo, con una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física”.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles del atroz crimen de un bebé de 20 meses. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

El mandatario departamental señaló que las autoridades iniciaron las verificaciones para establecer lo ocurrido.

En la mañana de este domingo, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General reportaron la captura de Juan Moreno Pinzón, padrastro del menor.

El hombre fue vinculado a un proceso penal por el delito de homicidio agravado.

“He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones. Cuidar a los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos: del hogar, de los colegios y de las instituciones”, señaló el gobernador.

En redes sociales se ha pedido que se aplique todo el peso de la ley.

Igualmente, pidieron la protección de los menores de edad y la aplicación de protocolos para que casos así no se vuelvan a presentar.