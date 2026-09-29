Gobernador del Cauca pide militarizar la vía Panamericana tras atentado en Tunía que deja nueve policías heridos

Nueve policías resultaron heridos en un atentado ocurrido este martes, 29 de septiembre, en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Tunía, a unos 40 kilómetros de Popayán, Cauca.

El ataque armado sucedió cuando delincuentes, con fusiles y explosivos, arremetieron contra los uniformados en la zona del antiguo peaje, donde un grupo de la Policía de Carreteras estaba realizando operativos de control y refuerzo de la seguridad.

Tras lo sucedido, el gobernador de ese departamento, Octavio Guzmán, pidió al presidente Abelardo De La Espriella militarizar ese importante eje vial.

La cúpula militar y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, adelantaron un consejo extraordinario de seguridad tras este cruel ataque en la Panamericana, además para contrarrestar la amplia ofensiva armada que aún adelanta las disidencias de las Farc en el Cauca. Foto: Gobernación del Cauca

“Condenamos el violento y despiadado ataque contra la Estación de Policía de Carreteras UNIR Tunía, en la vereda El Hogar, sobre la vía Panamericana. Nuestra prioridad es la vida de nuestros policías. Con la Secretaría de Salud, las autoridades y toda la red pública de salud, logramos la atención inmediata de los uniformados heridos”, dijo el mandatario.

Guzmán, además, explicó cuál es la condición médica de cada uno de los heridos.

“Cinco de ellos se encuentran estables, uno fue trasladado a Popayán en condición de urgencia vital por compromiso vascular y riesgo de pérdida de mano, y tres policías más están siendo atendidos. Hasta el momento no se reportan civiles heridos”, indicó.

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El Gobernador señaló también que los uniformados reciben su respaldo: “Nuestros policías no están solos. Rodeamos a nuestra Fuerza Pública, respaldamos a sus hombres y mujeres, a sus familias y el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado”.

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“El Cauca necesita fortalecer de manera inmediata la presencia militar y policial sobre la vía Panamericana y avanzar en su militarización. Por eso hemos solicitado al Gobierno Nacional una mesa ampliada de seguridad en nuestro departamento, con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, para tomar decisiones contundentes, fortalecer capacidades y detener el accionar de las estructuras criminales. La vida de nuestra gente y la seguridad del Cauca no pueden esperar”, añadió.

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La vía Panamericana es una troncal de suma importancia para el sur del país, pues comunica a viajeros que van desde la ciudad de Ipiales, en la frontera con Ecuador, hacia ciudades como Popayán, el lugar del atentado de este mediodía, Cali y el Eje Cafetero.