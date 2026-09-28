Disidencias de las Farc entregan el cuerpo de Idel José Torres, soldado asesinado en el Cauca el pasado domingo

El uniformado Idel José Torres murió durante combates en El Tambo y, según el Ejército, integrantes de la estructura Carlos Patiño retiraron sus restos del lugar. Una misión humanitaria logró recuperar su cuerpo este lunes 28 de septiembre para entregárselo a sus familiares.

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La muerte del soldado profesional Torres Herrera abrió un segundo drama para su familia. El uniformado murió durante los combates registrados el domingo 27 de septiembre en zona rural de El Tambo, Cauca. Sus familiares no habían podido recibir el cuerpo para darle sepultura.

Según denunció el Ejército, durante los enfrentamientos con integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, las tropas fueron atacadas con drones y armas de largo alcance. En medio de la confrontación murió Torres Herrera y, posteriormente, su cuerpo fue retirado del lugar.

La situación llevó a que el Ejército solicitara la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles para facilitar la recuperación y posterior entrega de los restos a la familia.

Soldado asesinado por las disidencias de las Farc, Idel José Torres Herrera Foto: Ejército Nacional de Colombia / API

La misión humanitaria trabajó para lograr la recuperación del cuerpo. Sin embargo, las condiciones del terreno y el mal tiempo habían dificultado el acceso y el apoyo aéreo en la zona, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

La entrega del cuerpo:

En un acto realizado en la mañana de este lunes en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo, integrantes del Frente Carlos Patiño pusieron el cuerpo del militar a disposición del Comité Internacional de la Cruz Roja para su posterior entrega a la familia.

Durante la ceremonia, uno de los integrantes del grupo armado leyó unas palabras en las que anunció la entrega de los restos mortales del uniformado, con el propósito de que sean trasladados y posteriormente entregados a sus familiares.

Con la entrega del cuerpo al Comité Internacional de la Cruz Roja, se espera que el organismo humanitario adelante su traslado para que pueda ser recibido por los familiares de Idel José Torres Herrera.

La entrega de los restos mortales se realizó este lunes 28 de septiembre, con presencia de delegados del organismo humanitario y habitantes de la zona. Foto: Suministradas

El drama de la familia:

El caso tiene además un fuerte impacto para los familiares del uniformado. Su esposa, Julieth Amaya, pidió que el cuerpo fuera entregado para poder despedirlo. Según relató la familia, Torres Herrera tenía previsto viajar en diciembre para conocer a su hija recién nacida, de apenas 12 días.

“Que esa gente se ponga la mano en el corazón y me entregue el cuerpo de mi esposo. Acá lo estaba esperando su bebé”, relató.

Su padre también manifestó la desesperación de la familia por recuperar los restos y darles cristiana sepultura. El hombre describió a su hijo como un buen muchacho y aseguró que era quien ayudaba económicamente a su familia.

El Ejército señaló que la retención del cuerpo impidió que la Fiscalía adelantara los procedimientos iniciales sobre el cadáver y cuestionó la situación desde el punto de vista del derecho internacional humanitario.

La institución sostiene que la manipulación, traslado y retención de un cadáver en medio de las hostilidades podría constituir una infracción a esas normas.

El Ministerio de Defensa también había exigido la entrega inmediata y digna de los restos de Torres Herrera y pidió la intervención del CICR y de la Defensoría para facilitar el procedimiento. “Es una bajeza que no vamos a tolerar”.

Entre tanto, las tropas permanecen desplegadas en el sector y continúa el proceso para garantizar el traslado del cuerpo y permitir que sus familiares puedan recibirlo y realizar las honras fúnebres.