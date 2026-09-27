MinDefensa exige la entrega inmediata y digna del cuerpo del soldado asesinado en combates en Cauca

El Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Mora, se pronunció en las últimas horas sobre la denuncia que hizo el Ejército Nacional, de la desaparición del cuerpo de un soldado asesinado en medio de combates en zona rural de El Tambo, Cauca.
De acuerdo con lo señalado por la institución, el cuerpo del soldado profesional Idel José Torres Herrera fue sustraído del lugar de los hechos, tras caer asesinado en medio de los combates en la zona.
El Ejército explicó que, mientras se desarrollaba la situación, se presentó un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4, adscrita a la Tercera División.
En medio de esa situación, el cuerpo del soldado fue retirado por los subversivos, lo que impide su entrega a la familia y dificulta que la Fiscalía adelante los actos urgentes correspondientes dentro de la investigación.
El Ejército rechazó lo ocurrido y señaló que la manipulación, traslado y retención arbitraria de un cadáver en medio de un conflicto puede constituir una grave vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Asesinar a un integrante de la Fuerza Pública y luego llevarse su cuerpo es un acto de extrema gravedad y bajeza que no vamos a tolerar. En El Tambo, Cauca, la estructura ‘Carlos Patiño’ asesinó al soldado profesional Idel José Torres Herrera y, en medio de los combates, sustrajo… https://t.co/0i7kMDWOv0— Mindefensa (@mindefensa) September 27, 2026
Desde la cartera de Defensa coincidieron en la violación al DIH y aseguraron que la familia del soldado profesional merece regresar con su familia, que tiene derecho a despedirlo con dignidad tras su asesinato.
Por eso, el ministerio exigió la entrega “inmediata y digna” del cuerpo del uniformado. “Hacemos un llamado al CICR, la Defensoría del Pueblo y las autoridades competentes para facilitar su recuperación y permitir que la Fiscalía adelante los procedimientos correspondientes”, indicó el MinDefensa.
La cartera agregó que “asesinar a un integrante de la Fuerza Pública y luego llevarse su cuerpo es un acto de extrema gravedad y bajeza que no vamos a tolerar”, señalando a la estructura Carlos Patiño como la principal responsable de lo sucedido en El Tambo, Cauca.
De acuerdo con las autoridades, las tropas continúan por ahora desplegadas en el sector, mientras avanzan las operaciones y las gestiones para recuperar el cuerpo del soldado profesional.
El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, también exigió al grupo criminal la entrega inmediata del cuerpo del uniformado y recordó que el artículo 204 del Código Penal colombiano sanciona expresamente la sustracción y los actos de irrespeto contra un cadáver.
Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera fue asesinado por terroristas de la estructura Carlos Patiño en el Cauca. Después de quitarle la vida, sustrajeron su cuerpo, prolongando el dolor de una familia que hoy reclama poder despedirlo con la dignidad que merece.… https://t.co/Gzn0S1Z1eB— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) September 27, 2026