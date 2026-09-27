La batalla secreta: así buscan impedir que el Clan del Golfo se apodere del terreno perdido por las Autodefensas de la Sierra

La guerra en Magdalena, La Guajira, Cesar, sur de Bolívar, entre otras zonas del Caribe colombiano, entra en una nueva fase tras la poderosa ofensiva lanzada por las Fuerzas Militares y de la Policía por una orden presidencial. Aunque mantienen operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también intentan poder frenar al Clan del Golfo, que estaría moviendo sus fichas en medio de esta situación para ganar terreno de las rutas del narcotráfico; así lo reveló una fuente de una de las agencias de inteligencia del Estado a SEMANA.

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La denominada operación Santa Marta pasó de tener cerca de 500 militares a unos 2.000 desplegados en los puntos claves entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía, quienes coordinan milimétricamente cada paso que dan contra los ilegales. Todo va más allá de solo controlar el orden público, pues lo que están haciendo los integrantes de la Fuerza Pública es poder contener los movimientos de criminales tras la baja de alias Cholo y Bendito Menor, en operativos cuidadosamente planeados.

En esta zona del norte de Colombia se unen las rutas que son importantes para sacar la droga con destinos internacionales como Centroamérica y Estados Unidos. Es así como aparece el expandido Clan del Golfo para hacer los movimientos calculados, como si se tratara de un juego de ajedrez.

Operaciones conjuntas de la Fuerza Pública le hacen frente al Clan del Golfo y a otros grupos ilegales. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Una alta fuente judicial le dijo a esta revista que las agencias de inteligencia de Colombia, en un trabajo articulado y con apoyo de Estados Unidos, han logrado establecer que ya hay movimientos de los integrantes del Clan.

“Ya se ha visto presencia del Clan del Golfo en la parte baja, en la región Momposina, y ya llegan a la vía principal, a las estribaciones de la Sierra”, explicó.

En medio de esta gigantesca operación del Estado colombiano, hay un aspecto determinante y es no dejarles espacio libre a otras organizaciones tras capturar o dar de baja a criminales.

“El Clan del Golfo hasta ahora le ha hecho incursiones a los Conquistadores y no ha logrado pararse en el terreno. Siempre los han devuelto, los han contrarrestado. Entonces se podría presentar ese fenómeno: que el Clan aproveche y llegue a ocupar el terreno que han tenido las Autodefensas, por eso la ofensiva es integral”, agregó.

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El reto de la cúpula militar y de la Policía no es menor, pues hay diversas amenazas que deben enfrentar con el pasar de los días. Las zonas rurales son las priorizadas por parte de la Fuerza Pública porque, aunque en lo urbano hay amenazas, buscan es poder reorganizarse en esos lugares alejados.

En los diferentes barrios de la capital del Magdalena la tarea es mayor, porque las autoridades buscan hacerles frente a las mafias de la extorsión, recaudos y apoyo logístico. Buscan poder articular, programar, planear y dar duros golpes a las estructuras.

“Entre más inteligencia, menos tropa y somos más efectivos. Nada sirve tener mil millones de soldados si no hay inteligencia fuerte y capacidades que permitan anticiparnos a los hechos de violencia”, explicó un oficial que trabaja en terreno evitando los golpes terroristas que pretenden realizar en el Caribe colombiano.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, la inteligencia militar y policía logró determinar que los cabecillas como alias Pinocho estarían entregando órdenes para desestabilizar lo económico en la ciudad y zonas de alto impacto con el fin de que las capacidades del Estado sean movidas y estos se reorganicen.

“El reacomodamiento es físico, es de movimiento, es de supervivencia. Pero en este momento no lo pueden hacer: están bloqueados. Por eso generan ruido. El cambio de Gobierno ha sido clave, porque ya no estamos con las manos atadas y sabemos que cuando adelantamos las operaciones ya no tenemos el miedo de que nos desautorizan, sino que nos respaldan en el marco de la ley”, agregó.

Fuerzas Especiales del Ejército adelantan controles en Santa Marta y otras zonas del Caribe. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Uno de los barrios donde mayor injerencia tiene este grupo ilegal es Cristo Rey, donde llegó el mismo presidente Abelardo De La Espriella a realizar patrullajes y donde el Ejército Nacional logró penetrar el corazón de este sector para combatir la criminalidad.

José Martín Rada, de 62 años, un conductor de un motocarro que reside en este sector, contó lo que le tocó vivir cuando decidió salir a trabajar en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras.

“Yo salí con mi motocarro y me colocaron una llanta en la mitad e hizo que me volteara en la carretera. Gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me dijeron que no podía salir a trabajar porque estaban dando una orden”, explicó.

En medio de sus labores, el hombre, samario de nacimiento, sostuvo que toparse con un estricto control del Ejército lo sorprendió, porque no hay ingreso de la Fuerza Pública en la zona.

“Uno queda como sorprendido, porque eso no se veía, pero mire que da una orden del presidente y hubo hasta bajas. Ojalá esto siga así porque tenemos años de vivir rodeados de la violencia y lo que se ha hecho es normalizar la violencia”, agregó.

Las ACSN tienen injerencia en La Guajira, Cesar y Magdalena. Foto: A.P.I

Por otro lado, en el barrio 11 de Noviembre, que es una de las zonas en las que están enquistadas las redes de apoyo de esta organización, las comunidades, desde los niños hasta los más adultos, realizan colaboraciones.

“Esto es una afectación histórica en las comunidades, es decir, es un grupo generacional de por lo menos 30 años, lo que ha hecho que cada una de las personas normalice sus accionares violentos; entonces, el reto va más allá de lo militar y policial, porque es necesario empezar con la toma que se comenzó. Desde ahí se vienen el resto de los componentes del Estado para poder recuperar la institucionalidad”, indicó otra fuente consultada por esta revista.