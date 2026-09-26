Reportan atentado en la vía férrea de Fundación, Magdalena: gobernadora hizo llamado al presidente Abelardo De La Espriella

Una explosión registrada en la noche de este sábado 26 de septiembre encendió las alertas en el municipio de Fundación, Magdalena, luego de que detonara un artefacto explosivo en un tramo de la vía férrea.

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La gobernadora del departamento, Margarita Guerra, confirmó que el hecho ocurrió en el PK 87+650 de la línea férrea e informó que, tras la emergencia, fue activado un Puesto de Mando Unificado (PMU), que permanecerá en funcionamiento mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer el origen del explosivo.

La respuesta se desarrolla de manera coordinada entre la Gobernación, la Policía Nacional y el Ejército, con el propósito de atender la situación, reforzar las labores de verificación y garantizar la seguridad en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión no dejó personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Imagen de policía de Colombia luciendo le uniforme. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ante la situación, Guerra pidió a la comunidad mantener la calma y atender exclusivamente la información divulgada por los canales oficiales, mientras continúan las actuaciones de las autoridades competentes.

Como parte del protocolo de respuesta, el Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez activaron sus planes de contingencia para estar preparados ante cualquier eventualidad relacionada con el incidente.

La mandataria también hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para que brinden el respaldo necesario frente a la situación de seguridad que enfrenta el Magdalena.

Segundo ataque en menos de una semana

Con este hecho ya serían dos los atentados registrados en menos de una semana en la región Caribe.

El antecedente más reciente ocurrió el pasado 22 de septiembre, en medio del paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, cuando un atentado con explosivos contra el tren de la línea férrea del Cerrejón provocó el descarrilamiento de al menos 20 vagones en Uribia, La Guajira.

El ataque se produjo hacia las 10:40 de la noche, en el kilómetro 59+900 de la vía férrea. Aunque los vagones quedaron con pérdida total, no hubo personas heridas, ya que los operarios alcanzaron a ser evacuados a tiempo.

Hasta el momento, continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los ataques.