Gobierno de Abelardo De La Espriella entrega nuevo balance operativo de la Fuerza Pública en las últimas 24 horas: 72 capturas y seis neutralizaciones

El Gobierno nacional presentó el balance de las acciones desplegadas por la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las últimas 24 horas.

“Durante las últimas 24 horas, las autoridades lograron la captura de 72 personas y la neutralización de seis integrantes de organizaciones criminales en distintas regiones del país”, señaló.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la captura en Santa Marta de cuatro ciudadanos requeridos en extradición por la justicia de los Estados Unidos, así como la incautación de más de 17.000 galones de insumos líquidos destinados al procesamiento de sustancias ilícitas, lo que asesta un contundente golpe a la infraestructura logística de estas redes transnacionales.

Alias Araña fue entregado a la DEA rapado y esposado: los detalles de su extradición

“En el consolidado operativo registrado desde el 7 de agosto de 2026, se contabilizan 25.353 capturas (21.878 en flagrancia y 3.475 en cumplimiento de órdenes judiciales). Asimismo, se ha logrado la incautación de 102.714 kilogramos de estupefacientes, distribuidos en 65.653 kilos de clorhidrato de cocaína, 35.665 kilos de marihuana y 1.396 kilos de base de coca”, indicó Presidencia.

Y agregó: “A estos resultados se suma la erradicación de 2.284,9 hectáreas de cultivos de hoja de coca y la incautación de 2.684 armas de fuego, reduciendo significativamente la capacidad bélica y financiera de estas estructuras delictivas”.

Al evaluar este balance, el presidente Abelardo De La Espriella reafirmó la determinación del Estado en la persecución del delito: “Seguimos golpeando a los narcoterroristas y sus finanzas. ¡Los vamos a acabar!”

El Gobierno nacional exaltó el compromiso y la dedicación de los integrantes de la Fuerza Pública, al tiempo que ratificó que intensificará “las operaciones para desarticular las cadenas logísticas y los mecanismos de financiación de la delincuencia organizada”.

“Con uniforme de preso”: Las imágenes de alias Araña tras su extradición a los Estados Unidos por narcotráfico

La dura advertencia que envió el presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez tras la extradición de alias Araña

El presidente Abelardo De La Espriella lideró personalmente el pasado viernes la extradición a EE. UU. de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, quien era requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico.

“Hoy, se hizo efectiva la extradición de alias Araña a los Estados Unidos. Como presidente de la República, hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas”, señaló el jefe de Estado.

En medio de su intervención, el presidente de la República fue enfático en que la extradición de alias Araña era un “mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear las estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados”.

De La Espriella no se quedó solo en el mensaje al hoy extraditado Geovany Andrés Rojas, sino que envió una advertencia a las personas que están detrás de toda esta cadena y buscan sembrar el terror.

“A los criminales les dejo un mensaje igualmente claro: el Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley”, indicó.

El mensaje también fue dirigido a Luciano Marín Arango, más conocido con el alias de Iván Márquez, quien es el máximo cabecilla de la disidencia de las Farc denominada Segunda Marquetalia.

“Otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar es Iván Márquez, porque el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir”, sostuvo.