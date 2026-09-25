En la madrugada de este viernes, 25 de septiembre, Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los llamados Comandos de Frontera, el grupo criminal que se incluyó en el proyecto de paz total del gobierno Petro, pero que, bajó la mesa, ordenaba asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Alias Araña, el negociador de paz en el gobierno Petro, fue imputado por 16 homicidio en Caquetá

El temido criminal se encontraba privado de la libertad en las celdas de la estación de Mártires en el centro de Bogotá y, horas antes, agentes de Interpol lo notificaron del proceso de extradición que arrancó durante la madrugada de este viernes y se completó con un itinerario particular, una escala en la ciudad de Barranquilla, donde lo esperaba el presidente Abelardo De La Espriella.

Se conocieron las primeras imágenes de ese proceso de extradición cuando alias Araña subió al vehículo blindado rumbo al aeropuerto militar de Catam en Bogotá, luego en la reseña y finalmente en su traslado en un avión del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el mismo que lo llevará hasta ese país para enfrentar los cargos que se le atribuyen.

Alias Araña extraditado a los Estados Unidos Foto: Suministrada (API)

Alias Araña aparece con uniforme marrón con franja naranja, como los que utilizan los privados de la libertad en Colombia. Tiene un chaleco y casco blindado, esposado de manos y mirando fijamente a los funcionarios que adelantan todo el proceso de reseña. Se ve pensativo, aunque en buen estado de salud; incluso parece mantener el mismo peso del día en que fue capturado en un hotel del norte de Bogotá.

La última imagen que se conoció de alias Araña incluyó una imputación de carros que hizo la fiscalía por hechos relacionados con homicidio, desplazamiento y reclutamiento de niños.

En ese momento, la Fiscalía aseguró que, mientras el señalado cabecilla estaba sentado en mesas de conversación con el gobierno, Petro estaba ordenando el asesinato de defensores y líderes sociales, incluso de firmantes de paz.

“Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstáculo para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los ‘Comandos de Frontera’ en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, explicó la Fiscalía en la imputación de cargos.

Alias Araña extraditado a los Estados Unidos Foto: Suministrada (API)

Los cargos en contra de alias Araña incluyen hechos relacionados con narcotráfico y una Corte Federal en los Estados Unidos tiene el expediente completo en contra de quien, hace apenas algunos meses, se encontraba en mesas de diálogo con delegados del pasado gobierno hablando de paz.