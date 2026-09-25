Este fue el discurso y recorrido de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, por la nueva terminal aérea de Bahía Solano

El aeropuerto José Celestino Mutis, una de las principales puertas de entrada a Bahía Solano, Chocó, comenzó una nueva etapa con la puesta en funcionamiento de las obras de mejoramiento que fueron ejecutadas en la terminal aeroportuaria del municipio tras el retraso de su inauguración por el terremoto del 10 de agosto.

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La entrega fue realizada este jueves por la Gobernación del Chocó, después de una intervención que tuvo una inversión de más $31.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías, recursos que, de acuerdo con la administración departamental, corresponden a los habitantes del territorio.

Durante el recorrido por las instalaciones, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, destacó que la obra representa una apuesta por mejorar la infraestructura de un municipio cuya conectividad depende en buena medida del transporte aéreo.

La mandataria también señaló que la inversión hace parte de las responsabilidades que tenía la Gobernación sobre el denominado “lado tierra” del aeropuerto. “Este aeropuerto, esta terminal aeroportuaria, es el resultado de la fe que tiene el pueblo chocoano en su capacidad y en su territorio”, afirmó la gobernadora durante la entrega.

La intervención contempló la construcción de la nueva terminal de pasajeros y un cerramiento perimetral de seguridad, además de otras obras necesarias para mejorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, durante su recorrido por por la nueva terminal aéreo de Bahía Solano. Foto: Captura tomada de redes sociales

Sin embargo, aunque la terminal ya comenzó a operar, la obra todavía no está completamente terminada. La gobernadora explicó que quedan algunos trabajos pendientes y aseguró que la administración departamental mantiene el compromiso de llevar el proyecto hasta el 100 %.

“Hoy la ponemos en marcha porque tiene que arrancar a funcionar. Le faltan unas pocas cosas, vamos a llevarla al cien por cien”, señaló.

Entre las obras que continúan se encuentra el área destinada al servicio de bomberos, infraestructura que hace parte de los trabajos que todavía están en ejecución. La mandataria aseguró que este componente permitirá completar las condiciones necesarias para la operación aeroportuaria.

“Estamos construyendo todo el área de bomberil para atender todas las aerolíneas, a todas las aeronaves y a esta misma locación”, manifestó.

El mejoramiento del aeropuerto cobra especial importancia para Bahía Solano debido a que la conexión aérea es uno de los principales medios de acceso al municipio. Actualmente, el aeropuerto José Celestino Mutis recibe vuelos procedentes de ciudades como Medellín, Quibdó, Cali y Bogotá.

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Además de facilitar el desplazamiento de los habitantes, la infraestructura aeroportuaria tiene un papel relevante para el turismo de la región, especialmente por la importancia de Bahía Solano como destino del Pacífico colombiano.

Con la apertura de la nueva terminal, la Gobernación busca poner en funcionamiento las obras que ya están listas mientras continúa con los trabajos pendientes para completar el proyecto. La administración departamental espera que la intervención permita mejorar las condiciones de conectividad y fortalecer la infraestructura de uno de los principales destinos turísticos del Chocó.