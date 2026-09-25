Acusan a teniente (r) de la Policía de desplazamiento forzado de la familia del cantante Luis Alfonso: fue enviado a prisión

Un teniente retirado de la Policía Nacional, identificado como Bladimir Alberto Londoño Londoño, fue capturado y enviado a prisión para que responda por el presunto desplazamiento forzado de la familia del intérprete de música popular Luis Alfonso.

Los hechos, dio a conocer el diario El Colombiano, sucedieron en mayo de 2023, cuando Londoño, siendo oficial activo de la Policía, estaba departiendo con tres amigos en un billar de Rionegro y consumiendo licor.

“Acompáñenme a hacer una broma”, les dijo a sus amigos. Los cuatro hombres abordaron sus motos y fueron hasta una propiedad del cantante payanés Luis Alfonso Rendón, reconocido por canciones como Mi palabra contra la de ellos, La ex, Chismofilia y Así es nuestro amor", dijo.

Panorámica de Rionegro, Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, una vez llegaron al sitio de la supuesta broma, en la vereda La Cuchilla, en Rionegro, el teniente Londoño desenfundó una pistola 9 milímetros de dotación oficial, hizo nueve disparos contra la puerta y la fachada de la vivienda y gritó improperios y amenazas contra los moradores.

Los tiros y las amenazas provocaron terror en dos familias que viven en la finca donde el teniente Londoño, según los testimonios, disparó y gritó improperios. Una de ellas, la de la familia de Luis Alfonso, y la otra, una pareja de mayordomos. Entre todos son cinco menores de edad y cinco adultos.

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Ante lo sucedido, vecinos de la vereda alertaron a las autoridades y una patrulla de la Policía fue enviada al lugar.

El teniente Londoño fue detenido, el arma le fue incautada y todo fue grabado por cámaras de seguridad de la zona.

Aunque el teniente Londoño fue presentado ante un juez de control de garantías, señalado de daño en bien ajeno, a los tres días recuperó su libertad.

Tres meses después, destacó El Colombiano, fue destituido de su cargo en la Policía Nacional por la Procuraduría, que encontró que cometió graves faltas disciplinarias.

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Tras lo ocurrido, la familia de Luis Alfonso y los mayordomos fueron amenazados. Les dieron un plazo de 24 horas para irse de la vereda o les daban “un balazo en la cabeza”.

De tal suerte que las dos familias, incluido un menor de edad con síndrome de Down, no tuvieron otro camino y se vieron obligadas a huir.

Un fiscal que conoció el caso avanzó en las indagaciones, solicitó una orden de captura contra el teniente Londoño y esta fue hecha efectiva hace algunos días.

El funcionario le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado y, aunque no aceptó cargos, fue enviado a prisión con medida de aseguramiento intramural.

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