Guatapé celebra 215 años de historia con su tradicional Fiesta de los Zócalos y unos invitados de lujo

Este viernes, 25 de septiembre, comenzaron en Guatapé las XXIII Fiestas del Zócalo, con las que este hermoso municipio antioqueño celebra 215 años de historia.

Durante diez días, hasta el 4 de octubre, pondrá en el centro la identidad, la cultura y la vocación turística de su territorio.

Las XXIII Fiestas de Guatapé, indicó su Alcaldía, llegan con una programación que reúne actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias, además de una amplia agenda musical.

Las casas coloridas y sus zócalos son representativos. Foto: Facebook: Alcaldía Guatapé

Por ejemplo, el zócalo, uno de los símbolos más reconocidos de la identidad guatapense, tendrá un lugar central con espacios como el Festival del Zócalo, la Ruta del Zócalo, talleres, exposiciones y actividades zocaleras.

La agenda también incluye la III Media Maratón de Guatapé, encuentros deportivos, la feria de emprendimiento Hecho en Guatapé, Mercados Campesinos y actividades para niños, jóvenes, familias y visitantes.

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La celebración se cerrará el 4 de octubre con el acto conmemorativo por los 215 años del municipio.

La Asociación de Ciudades Intermedias (Asointermedias) destacó en Guatapé “la capacidad de una ciudad intermedia para convertir su identidad, su patrimonio y su vocación turística en oportunidades de desarrollo”.

Según la agremiación, “sus tradiciones, su oferta cultural y la dinámica que genera alrededor del turismo hacen de este territorio un epicentro de desarrollo turístico y cultural para el Oriente antioqueño y un referente del potencial de las ciudades intermedias de Colombia”.

Además, indicó que en sus 215 años, Guatapé no solo celebra su historia: “pone en valor aquello que lo identifica y proyecta una visión de territorio que encuentra en el turismo, la cultura y el emprendimiento nuevas oportunidades para seguir creciendo”.

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Algunos de los artistas invitados a estas fiestas en Guatapé, municipio ubicado a unos 80 kilómetros de Medellín, en un recorrido de 120 minutos en carro, son: El charrito Negro, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, Fernando González y el Combo qué Nota, Yandar y Yostin, Paola Jara, las voces originales de Adolescentes Orquesta, Rafa Pérez, entre otros.