Antioquia es uno de los destinos turísticos más atractivos durante la temporada de vacaciones por la diversidad de experiencias que ofrece. Desde Medellín, reconocida por su transformación urbana y su amplia agenda cultural, hasta los pueblos patrimoniales, cafeteros y de montaña, que resultan imperdibles.

El pueblo de Antioquia donde el centro histórico es una joya escondida; lindo destino de arquitectura colonial

Lugares como Guatapé, Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia destacan por sus calles coloridas, arquitectura, historia y escenarios ideales para descansar o recorrer en familia.

Sin embargo, no son los únicos. En el territorio antioqueño la oferta es muy amplia y otros pueblos pueden incluirse en la lista para una escapada de fin de semana, pues están a menos de dos horas de la capital antioqueña. Estos son algunos de ellos.

Carmen de Viboral, cuna de la cerámica artesanal

El Carmen de Viboral, ubicado a un poco más de una hora de Medellín, es reconocido como la cuna de la cerámica artesanal, moldeada con mucha entrega y amor por sus habitantes, y por ello uno de los planes es recorrer sus talleres y fábricas tradicionales donde el barro cobra vida.

De igual forma, es un destino con una gran riqueza natural. Se dice que en sus entrañas nace el río Melcocho, un canal de agua cristalina, que llama a refrescarse o simplemente sentarse en su orilla a disfrutar del espectáculo que ofrece.

Carmen de Viboral es un pueblo rodeado de naturaleza. Foto: Getty Images

También está la cascada El Picacho, de unos 13 metros de altura en el río Cocorná, en cuyas aguas transparentes y frías los viajeros pueden bañarse y admirar su entorno natural.

En el pueblo se ubica el parque principal Simón Bolívar, un espacio que conserva el encanto de la arquitectura tradicional, rodeado de edificaciones antiguas, restaurantes y lugares representativos del municipio.

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Concepción, conocido como ‘La Concha’

A unos 75 kilómetros de Medellín, en el Oriente antioqueño, se encuentra este municipio que conserva la esencia de los pueblos tradicionales de la región. Apodado como ‘La Concha’, destaca por su gran valor histórico y arquitectónico, que le permitió ser declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación en 1999, gracias a la conservación de sus viviendas tradicionales, balcones coloniales y calles empedradas.

Dadas estas características, uno de los planes imperdibles es recorrer su centro histórico, admirar sus construcciones y aprender de su historia y tradición de la voz de los habitantes del pueblo.

Concepción es uno de los destinos coloniales para visitar en Antioquia. Foto: Getty Images

Además, es un destino con una gran oferta natural que invita al turismo de aventura, con escenarios como los charcos El Aguacate, La Planta y Los Payasos, además de las cascadas de Palmichal y Matasanos, destinos que combinan paisajes, tranquilidad y actividades al aire libre.

San Jerónimo, puerta de oro del occidente antioqueño

Este municipio, ubicado a una hora de la capital antioqueña, se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del departamento por la diversidad de opciones que reúne.

El municipio de Antioquia donde sus restaurantes son de “otro nivel”, un destino con gran riqueza cultural a una hora de Medellín

Se le conoce como ‘la puerta de oro del occidente antioqueño’ y es un destino que destaca por sus paisajes naturales, tradiciones religiosas, riqueza cultural y actividades de aventura que le ofrecen a los viajeros un escenario ideal para descansar, disfrutar en familia y vivir experiencias rodeadas de naturaleza.

San Jerónimo está a solo una hora de Medellín. Foto: Alcaldía Municipal de San Jerónimo/API.

Su ubicación privilegiada, a pocos kilómetros de Medellín, es uno de sus principales atractivos, al facilitar la llegada de visitantes durante diferentes épocas del año. A esto se suma una consolidada oferta de hoteles, alojamientos y servicios turísticos que lo han fortalecido como una de las alternativas preferidas para escapadas cortas.