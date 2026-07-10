¿Puente festivo? Estos son los planes imperdibles para disfrutar Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín

Los puentes festivos siguen siendo unos días favoritos por los colombianos para hacer una pausa en la rutina y viajar por el país. Aunque muchos viajeros buscan playas o pueblos tradicionales, las grandes ciudades también ofrecen experiencias diferentes para quienes quieren combinar cultura, gastronomía, naturaleza y entretenimiento en pocos días.

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De acuerdo con recomendaciones recopiladas por la plataforma Civitatis, Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín cuentan con actividades que permiten conocer otra cara de estos destinos, más allá de los recorridos turísticos convencionales.

La idea es aprovechar el fin de semana largo para vivir experiencias locales y descubrir rincones poco explorados.

Familia / Viaje / Viaje por carretera Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Cartagena, Cali, Medellín y Bogotá en un puente festivo?

En Cartagena, además del recorrido por la Ciudad Amurallada y Getsemaní, los visitantes pueden optar por paseos gastronómicos, recorridos históricos y excursiones hacia las Islas del Rosario, donde el mar Caribe se convierte en el principal atractivo para quienes buscan desconectarse del ritmo que deja el día a día.

Pareja de turistas feliz en Cartagena Foto: Getty Images/iStockphoto

Cali, por su parte, invita a estar inmerso en su cultura salsera, visitar el tradicional barrio San Antonio, recorrer el Bulevar del Río y disfrutar de su reconocida oferta gastronómica. También hay opciones para los viajeros que prefieren el turismo de naturaleza, como caminatas por sectores cercanos rodeados de montañas.

En Bogotá, las opciones mezclan historia, arte y espacios verdes. Lugares emblemáticos como La Candelaria, Monserrate y los principales museos se complementan con recorridos gastronómicos, experiencias culturales y visitas a mercados locales, ideales para las personas que desean conocer la capital desde una perspectiva diferente.

Bogotá y los cafés del centro Foto: Getty Images

Mientras tanto, Medellín continúa consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos del país. La transformación de lugares como la Comuna 13, los recorridos en metrocable, los parques, museos y la variada oferta gastronómica convierten a la ciudad en una opción ideal para un viaje de pocos días.

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De acuerdo con Civitatis, los fines de semana largos se convierten en una oportunidad para descubrir la diversidad de Colombia sin necesidad de pasar horas dentro de un carro. La plataforma destaca que cada ciudad ofrece propuestas para distintos tipos de viajeros, desde quienes buscan descanso hasta aquellos interesados en la aventura, la cultura o la gastronomía.