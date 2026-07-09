Boyacá es una de las regiones con mayor riqueza histórica, cultural y natural de Colombia. Sus pueblos de arquitectura colonial, paisajes de montaña, páramos, lagunas y parques naturales ofrecen escenarios ideales para el descanso, el ecoturismo y las actividades al aire libre.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

A esto se suma una reconocida tradición gastronómica, representada por platos típicos como el cocido boyacense, el cuchuco de trigo, la trucha y una amplia variedad de amasijos y postres artesanales.

En la larga lista de opciones para visitar y disfrutar de sus encantos se encuentra un pueblo que se caracteriza por el gran colorido de sus casas, pero también por la gran oferta de productos en cerámica, elaborados de manera artesanal.

Se trata de Ráquira, que destaca por su arquitectura colonial donde cada fachada exhibe detalles decorativos inspirados en la cultura local, por lo que recorrer sus calles se convierte en una experiencia visual que refleja la identidad artística y alfarera que ha distinguido al municipio durante generaciones.

Ráquira es uno de los destinos más coloridos de Boyacá. Foto: Getty Images

Sus coloridas calles, la tradición alfarera y el encanto de su arquitectura convierten a este municipio boyacense en un lugar imperdible para quienes desean conocer una de las expresiones más auténticas de la identidad colombiana.

Un pueblo con tradición ecuestre

A este destino también se le reconoce por su tradición ecuestre, debido a que los caballos forman parte importante de su vida rural. La cultura ecuestre local se celebra activamente con paseos caballísticos tradicionales que recorren las coloridas calles del pueblo y los paisajes aledaños y durante las celebraciones patronales se programan cabalgatas para adultos y niños, mientras los desfiles reúnen a caballistas de toda la región.

Tres pueblos de Boyacá que muchos recomiendan visitar; son perfectos para pasar unos días de descanso

Para los visitantes hay diferentes opciones de cabalgatas ecológicas, en las que se recorren caminos y paisajes andinos, en un plan que resulta una gran aventura en medio de la naturaleza.

La casa al revés de Ráquira, en Boyacá. Foto: Instagram @casaalrevesraquira

¿Qué otros atractivos tiene Ráquira?

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), una visita a este mágico municipio no está completa si no se recorren lugares emblemáticos y tradicionales como el Monasterio y desierto de La Candelaria, declarado monumento nacional y bien de interés cultural de carácter nacional.

A estos se suman el Pueblito de Barro, un parque temático con réplicas de los pueblos boyacenses y esculturas gigantes; la Casa al Revés, una divertida atracción visual donde todo está de cabeza y la Mano del Artesano, un mirador gigante donde los viajeros pueden aprender a moldear su propia artesanía.

De igual forma, es imperdible la visita a la Parroquia de San Antonio y el parque central, rodeados de esculturas elaboradas en arcilla y cerámica y así como al Patio de Brujas, un observatorio astronómico con un reloj solar y varios tótems.