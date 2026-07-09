El municipio con mirador 360°, ideal para fotos al amanecer; esta es la ubicación exacta

Muy cerca de Bogotá hay diversidad de destinos para visitar y disfrutar de su oferta turística en medio de ambientes tranquilos, mientras se aprecia su belleza arquitectónica, sus paisajes naturales y se degustan ricos platos típicos.

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Uno de esos encantadores lugares está a una hora de la capital del país, y destaca por su riqueza histórica, cultural y natural. Su arquitectura de estilo colonial, las calles empedradas y las fachadas blancas con detalles coloridos crean un entorno mágico que invita a recorrerlo.

Se trata de Guatavita, un municipio que se relaciona con la leyenda de El Dorado, representada por la Laguna de Guatavita, uno de los sitios históricos y arqueológicos más importantes del país.

A esto se suman atractivos como el Embalse de Tominé, los miradores naturales, las actividades al aire libre y una variada oferta gastronómica y artesanal, que hacen de Guatavita un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, historia y cultura en un solo lugar.

Mirador 360 Guatavita. Foto: Facebook Mirador 360 Guatavita/API.

Mirador 360 Guatavita

Uno de los sitios para visitar en este pueblo colonial es el Mirador 360 Guatavita, desde donde es posible tener una vista panorámica única del municipio y sus bellos paisajes. Es un espacio donde se respira aire puro, se recorren senderos naturales y se encuentra con uno de los paisajes más lindos de la sabana; ideal para tomarse fotos en cualquier momento del día.

Ya sea para una escapada en pareja, un plan en familia o una aventura con amigos, este es un buen sitio para desconectarse y vivir una experiencia diferente en medio de un ambiente tranquilo.

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Es un espacio completamente pet friendly y es posible disfrutar de su rica gastronomía; además, para quienes desean pernoctar, en la zona hay servicio de glamping. Este espacio está muy cerca del casco urbano del pueblo.

Sitios de interés en Guatavita

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, Guatavita cuenta con diversidad de atractivos que vale la pena conocer y que complementan las actividades al aire libre. Algunos de ellos se encuentran en el casco urbano.

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores: Su principal característica son sus monumentales lámparas con globos de colores y tiene un camarín de tipo neogranadino con espejos y oro. A diferencia de las iglesias coloniales, esta fue construida en una sola nave, lo que la hace auténtica.

Guatavita tiene diversidad de atractivos para conocer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Plaza Cívica o del Dorado: Esta plaza tiene vista a la zona comercial, donde se encuentran las oficinas gubernamentales como la Alcaldía, el Banco Agrario, la Notaría, y se caracteriza por sus grabados y símbolos en piedra.

Plaza y fuente de la cacica: En esta fuente se encuentra tallado en piedra el monumento a la cacica infiel y detrás de ella se relata el poema a la misma. Es un sitio en el cual los turistas, arrojando una moneda, piden un deseo que será concedido por la cacica.

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Puente de los Enamorados: Lugar romántico desde donde se aprecia una gran vista panorámica del pueblo.

Plaza de los postres: En este sitio se encuentra gran variedad de postres típicos de la región como leche asada, brevas con arequipe, postre de natas, arroz con leche, merengones y matrimonio campesino.