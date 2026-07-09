Muy cerca de Bogotá hay diversidad de destinos para pasar días de descanso en medio de la naturaleza, disfrutando de rica gastronomía y viviendo experiencias únicas que solo dan los espacios verdes, la gente y los bellos paisajes.

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Uno de esos destinos encantadores se encuentra a solo una hora de Bogotá, al oriente de la capital. Se trata de Choachí, un municipio que se ha consolidado como uno de los principales refugios naturales y tranquilos para darse una escapada de fin de semana.

En sus tierras los viajeros se encuentran bosques, ríos, termales, cascadas y páramos de exuberante belleza paisajística, actividades de deporte de aventura, artesanías en amero y semillas, con una gastronomía deliciosa, a lo que se suma la calidez de su gente.

Este municipio de Cundinamarca es ideal para el turismo rural. Foto: Getty Images

Todo esto lo hace el destino turístico de bienestar y naturaleza más reconocido de la provincia de Oriente, según la Gobernación de Cundinamarca. Entre sus platos típicos se destacan la arepa de maíz pelao, el cocido chiguano, el piquete, la fritanga, una variedad de amasijos y los dulces tradicionales, muchos de ellos a base de frutas de la región.

¿Cuáles son los sitios de interés?

Uno de los lugares encantadores de este municipio es su plaza principal, que se ha consolidado como el punto de reunión y es donde se llevan a cabo festivales, eventos culturales y ferias. Es un espacio grande y claro, y ofrece una gran vista de las montañas que rodean el pueblo y la iglesia.

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Se caracteriza porque las construcciones que a su alrededor tienen una arquitectura tradicional, con encanto colonial. Está rodeada de casas coloridas, balcones de madera y una imponente iglesia. Este espacio abierto es perfecto para caminar, tomar fotos y disfrutar de la tranquilidad del pueblo.

La iglesia es uno de los principales referentes de la plaza principal y, detrás de ella, las montañas se elevan como un muro de protección. Los tonos blanco, amarillo y rojo de la construcción contrastan con el verde de las montañas y el casi eterno cielo azul que cobija a este pueblo.

Su plaza central es colorida y conserva edificaciones de estilo colonial. Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza

En sus alrededores los encantos naturales no faltan. Uno de los imperdibles es la Cascada La Chorrera, la más alta de Colombia, un escenario en el que los turistas pueden disfrutar de una espectacular vista en medio de una gran riqueza natural e hídrica, pues allí también se encuentra otra caída de agua como El Chiflón, en donde es posible hacer varias actividades de aventura.

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También para los viajeros hay un lugar muy especial para visitar y son sus aguas termales medicinales que proveen piscinas, jacuzzi, salas de sauna y turco. Es un espacio perfecto para quienes buscan relajación y momentos de discernimiento. Además, cuenta con planes de alojamiento para quienes desean disfrutar de una experiencia diferente.