Turismo

Comenzó la temporada de avistamiento de ballenas 2026 en el Pacífico colombiano

La temporada se extiende hasta el próximo mes de octubre.

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Redacción Semana
8 de julio de 2026 a las 7:23 p. m.
Entre julio y septiembre, el avistamiento de ballenas convierte a Nuquí en uno de los principales atractivos naturales del país.
Entre julio y septiembre, el avistamiento de ballenas convierte a Nuquí en uno de los principales atractivos naturales del país. Foto: Colombia Travel

Parques Nacionales Naturales de Colombia dio apertura oficial a la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, una de las temporadas de turismo de naturaleza más importantes del país. Entre julio y octubre, estos mamíferos marinos llegan a las cálidas aguas del Pacífico tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida para reproducirse, dar a luz y permanecer junto a sus crías.

En el marco de esta apertura, la entidad lanzó la campaña ‘Pacífico de Temporada’, una estrategia que busca promover el “turismo responsable y visibilizar la riqueza natural, cultural y paisajística de las áreas protegidas del Pacífico colombiano, invitando a que el avistamiento de ballenas se desarrolle bajo criterios de conservación y respeto por la fauna silvestre”.

Cuatro áreas protegidas

La temporada se vivirá en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano con vocación ecoturística: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), donde visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar del avistamiento de ballenas y otras especies bajo criterios de turismo responsable y conservación.

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“La presencia de las ballenas jorobadas en estas áreas protegidas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad se realice bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”, señaló Parques Nacionales.

La Isla Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano (Cauca), es un Parque Nacional Natural famoso por ser un "laboratorio vivo" de biodiversidad, que pasó de ser una temida prisión de máxima seguridad (1959-1984) a un paraíso ecoturístico. Destaca por sus arrecifes de coral, avistamiento de ballenas jorobadas (julio-octubre), buceo, ruinas selváticas y especies endémicas.
El Parque Nacional Natural Gorgona. Foto: Jorge Orozco / El País

Para acompañar esta temporada, la entidad puso a disposición de visitantes, operadores turísticos y comunidades la Circular de Recomendaciones para el Avistamiento Responsable de Ballenas, un documento que reúne “orientaciones y buenas prácticas para desarrollar esta actividad de manera segura y responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y de los ecosistemas marinos”. “Se invita a todas las personas que planean visitar las áreas protegidas del Pacífico colombiano a consultar este documento antes de realizar su viaje”, agregó Parques Nacionales.

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“Con la campaña ‘Pacífico de Temporada’, Parques Nacionales Naturales de Colombia invita a visitantes, operadores turísticos y comunidades a hacer parte de una temporada en la que cada experiencia contribuya a la conservación de los ecosistemas marinos y al reconocimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural del Pacífico colombiano”, subrayó la entidad.