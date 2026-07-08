Comenzó la temporada de avistamiento de ballenas 2026 en el Pacífico colombiano

Parques Nacionales Naturales de Colombia dio apertura oficial a la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, una de las temporadas de turismo de naturaleza más importantes del país. Entre julio y octubre, estos mamíferos marinos llegan a las cálidas aguas del Pacífico tras recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida para reproducirse, dar a luz y permanecer junto a sus crías.

En el marco de esta apertura, la entidad lanzó la campaña ‘Pacífico de Temporada’, una estrategia que busca promover el “turismo responsable y visibilizar la riqueza natural, cultural y paisajística de las áreas protegidas del Pacífico colombiano, invitando a que el avistamiento de ballenas se desarrolle bajo criterios de conservación y respeto por la fauna silvestre”.

Cuatro áreas protegidas

La temporada se vivirá en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano con vocación ecoturística: el Parque Nacional Natural Utría, entre Nuquí y Bahía Solano (Chocó); el Parque Nacional Natural Gorgona, en Guapi (Cauca); el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, en Buenaventura (Valle del Cauca); y el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), donde visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar del avistamiento de ballenas y otras especies bajo criterios de turismo responsable y conservación.

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“La presencia de las ballenas jorobadas en estas áreas protegidas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y las economías locales, siempre que la actividad se realice bajo las medidas establecidas para proteger a la especie, especialmente durante la temporada reproductiva, cuando las madres permanecen con sus crías”, señaló Parques Nacionales.

El Parque Nacional Natural Gorgona. Foto: Jorge Orozco / El País

Para acompañar esta temporada, la entidad puso a disposición de visitantes, operadores turísticos y comunidades la Circular de Recomendaciones para el Avistamiento Responsable de Ballenas, un documento que reúne “orientaciones y buenas prácticas para desarrollar esta actividad de manera segura y responsable, contribuyendo a la conservación de la especie y de los ecosistemas marinos”. “Se invita a todas las personas que planean visitar las áreas protegidas del Pacífico colombiano a consultar este documento antes de realizar su viaje”, agregó Parques Nacionales.

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“Con la campaña ‘Pacífico de Temporada’, Parques Nacionales Naturales de Colombia invita a visitantes, operadores turísticos y comunidades a hacer parte de una temporada en la que cada experiencia contribuya a la conservación de los ecosistemas marinos y al reconocimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural del Pacífico colombiano”, subrayó la entidad.