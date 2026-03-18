Reiteran que este parque nacional no está habilitado para el ecoturismo

Parques Nacionales de Colombia reiteró en las últimas horas que el parque natural Sumapaz no está habilitado la práctica del ecoturismo.

De acuierdo con la entidad, en su plan de manejo, esta área protegida no contempla “una zonificación para el desarrollo de actividades de esta índole, por ende tampoco cuenta con condiciones técnicas y operativas necesarias para la atención segura de visitantes”.

En ese sentido, indicó que no existe infraestructura adecuada para la atención de visitantes, como senderos interpretativos, señalización, puntos de control o equipamientos de apoyo.

Además, no se han establecido rutas autorizadas ni escenarios habilitados para el desarrollo de actividades turísticas. Y tampoco se han definido “protocolos operativos ni planes de contingencia específicos asociados al manejo de visitantes o al desarrollo de actividades turísticas”.

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“La normativa turística establece que los prestadores de servicios turísticos deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los visitantes, incluyendo la identificación de riesgos, la implementación de protocolos de emergencia y la adopción de medidas de gestión del riesgo durante el desarrollo de sus actividades. Estas condiciones requieren procesos previos de planificación territorial y articulación institucional que permitan definir con claridad los escenarios y condiciones para el desarrollo de actividades, requisitos que actualmente no se cumplen en el territorio del parque“, subrayó la entidad.

“Esta área protegida no contempla una zonificación para el desarrollo de actividades de esta índole”, señaló Parques Nacionales. Foto: Cortesía Alcaldia Usme

Parques Nacionales explicó que una eventual definición de una zonificación para el manejo del uso público en el parque “deberá adelantarse en el marco de los procesos de actualización del Plan de Manejo del área protegida. Dichos procesos requieren espacios de concertación social y participación con las comunidades que habitan y colindan con el área protegida“.

Adicionalmente, manifestó que la presencia de personas sobre la vía o en sectores como la laguna de Chisacá “no implica que dichas actividades hayan sido autorizadas o avaladas por la institución. En muchos casos, la llegada de visitantes responde a información difundida a través de redes sociales, publicaciones en internet o recomendaciones informales, situaciones frente a las cuales el control institucional resulta limitado”.

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“Es preciso aclarar que, aunque la vía vehicular que atraviesa el parque es de carácter público, su utilización como corredor peatonal o como escenario para actividades asociadas a la observación de naturaleza —como el avistamiento de aves u otras prácticas de contemplación paisajística— puede generar condiciones de riesgo. Esta situación se relaciona, entre otros factores, con el alto flujo vehicular, el estacionamiento en zonas no habilitadas y la ausencia de infraestructura peatonal adecuada, como bermas o andenes, circunstancias que pueden incrementar el riesgo tanto para los transeúntes como para los conductores", concluyó.