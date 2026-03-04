Parques Nacionales Naturales, autoridad encargada de la administración del Parque Tayrona, anunció este miércoles que las puertas de este paraíso natural afectado por la violencia serán reabiertas este jueves, 5 de marzo.

La decisión fue tomada luego de un acuerdo entre el gobierno nacional, autoridades locales y comunidades, quienes lograron establecer una estrategia para recuperar las zonas afectadas del parque, garantizar la seguridad y la operación turística.

“Este proceso nos permitió construir una estrategia integral con diferentes entidades del Estado y con los actores del territorio para avanzar en la apertura del Parque Nacional Natural Tayrona con medidas claras de protección de la vida. Estamos hablando de acciones concretas para recuperar infraestructura crítica, fortalecer la presencia institucional y garantizar que el ecoturismo en este sitio de importancia mundial se desarrolle de manera responsable”, dijo Luiz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Esa entidad manifestó que una de las medidas adoptadas es la instalación de un fuerte de Carabineros para la presencia permanente de la Policía.

“Dentro del Parque ya están 60 policías y este número podría aumentar a 80. El fuerte tendrá la capacidad de caballerizas para hacer recorridos a caballo o mula, así como la presencia de caninos antiexplosivos y antinarcóticos que reforzarán las medidas de seguridad”, expresaron.

“Este es el resultado de meses de trabajo y coordinación a través del Conaldef (Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación) con todas las entidades del Estado. Nuestra prioridad ha sido el respeto por la naturaleza y el cuidado de la vida en uno de los ecosistemas más importantes del país. Por eso, desde 2025 hemos hecho un seguimiento permanente a la situación del Tayrona”, señaló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

La estrategia contempla la inversión de 3.700 millones de pesos de la siguiente manera: 1.000 millones para lograr la recuperación de áreas estratégicas que se encuentran afectadas al interior del parque.

“Las zonas que serán intervenidas fueron definidas luego de un recorrido de más de cinco días en cuatro áreas críticas del parque. Durante el tiempo en que dure la intervención, liderada por la UNGRD, habrá zonas con acceso restringido en el parque”, dijo Parques Nacionales.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, se comprometió a la estructuración de un proyecto de infraestructura, a través de Fontur, por cerca de 2.700 millones, para la reactivación del destino.

“La próxima semana una delegación de esta cartera estará en el territorio para revisar de manera técnica cómo avanza esa estructuración”, sostuvo.

Además, según Parques Nacionales, ese Ministerio tiene aprobado un proyecto por 5.762 millones de pesos para promocionar los Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La Defensoría del Pueblo aseguró que este logro es el resultado de diálogos adelantados desde el 18 de febrero entre Parques Nacionales, el pueblo indígena Kogui, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y otras entidades.

“La reapertura se realizará bajo lineamientos concertados que garanticen la conservación del parque y el respeto por su valor cultural y espiritual”, aseguró esa entidad.

El parque estuvo cerrado desde el 16 de febrero por graves situaciones de orden público y “por vulneración de derechos humanos”, entre otros aspectos, en los que habrían participado delincuentes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo.