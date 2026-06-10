La historia de una pareja de esposos asesinados en Bolívar: su yerno sería el responsable y fue capturado

Hay conmoción en el departamento de Bolívar, específicamente en el municipio de El Carmen de Bolívar, por el asesinato de una pareja de esposos, al parecer a manos de su yerno, en medio de un caso de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las autoridades, el pasado 7 de junio de 2026, hacia las 9:00 de la noche, la Policía Nacional recibió una llamada telefónica que alertaba sobre la presencia de dos personas sin vida al interior de una vivienda ubicada en la vereda Piedra Azul, sector conocido como La Invasión, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar.

Los uniformados llegaron al lugar y encontraron los cuerpos sin vida de Alberto Esteban Arias Torres, de 55 años, y Yaquelín Terán Díaz, de 51 años.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional de Bolívar. Foto: Juan Carlos Sierra

La Policía reportó que el cuerpo del hombre fue hallado calcinado dentro de un hueco, mientras que el de la mujer presentaba una herida en la cabeza.

“Las indagaciones preliminares permiten establecer como principal hipótesis que este caso estaría relacionado, al parecer, con un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido días atrás en el entorno familiar de las víctimas”, indicó la Policía de Bolívar.

Hombre pretendía sacar dos ardillas en sus partes íntimas al extranjero por aeropuerto de Cartagena: una murió

Asimismo, anunciaron que avanzan con las respectivas investigaciones con el fin de determinar qué fue lo que sucedió en este caso.

“La Policía Nacional conformó un grupo especial integrado por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y personal de Inteligencia Policial, quienes adelantan labores de policía judicial, recolección de elementos materiales probatorios, entrevistas y análisis de información”, detallaron.

Levantamiento de cadáveres. Imagen de referencia. Foto: Cortesía Policía Nacional

SEMANA conoció que el sospechoso de este doble crimen ya fue capturado por la Policía Nacional, en medio de los operativos que se adelantaron tras el caso que conmocionó a la ciudadanía.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación del presunto responsable a través de la línea celular 323 272 9706. Se garantiza absoluta reserva”, finalizaron.