El encantador destino del Caribe colombiano donde se puede tomar un baño al que atribuyen propiedades terapéuticas

A 45 minutos de Cartagena se encuentra el volcán del Totumo, una atracción natural que es visitada por cientos de turistas durante casi todo el año.

Este pequeño volcán, ubicado en el municipio de Santa Catalina, en Bolívar, alberga una piscina de lodo que es considerada medicinal. Sus visitantes disfrutan sumergiéndose de pies a cabeza, embadurnándose la piel y recibiendo masajes con el barro al que le atribuyen minerales con propiedades terapéuticas.

“Se trata de un cráter de 15 metros de altura en cuya cima alberga una piscina de lodo medicinal. El volcán y su sencilla infraestructura están mantenidos por lugareños. Desde lo alto se puede contemplar un bello paisaje virgen dominado por la ciénaga del Totumo. Entrar en su cráter es toda una aventura, aunque será imposible hundirse en esta piscina natural que parece no tener fondo”, señala el portal de la Corporación de Turismo de Cartagena.

Según leyendas locales, el El Totumo era un volcán tradicional “hasta que un sacerdote vertió agua bendita en él, convencido de que el cráter era obra del mal”.

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Este sitio también permite planificar distintas rutas de turismo ecológico. “El entorno natural que rodea el volcán es propicio para hacer paseos en lancha por el manglar, visitar la isla de los Cocos, La Fantasía y Las Garzas”, agrega Corpoturismo Cartagena.

Volcán del Totumo. Foto: Juan Carlos Sierra

¿Cómo llegar?

Desde Cartagena, diariamente salen diferentes tours o recorridos privados hacia el Volcán del Totumo. Normalmente estos servicios salen a las 9:00 de la mañana para regresar a la ciudad a las 4:00 de la tarde.

Para ingresar al volcán se debe subir unas escaleras rústicas hasta el cráter, para luego ingresar al lodo tibio, denso y espeso.

Después de que el lodo se seca, se puede dirigir a la ciénaga de agua dulce, en la que se podrá bañar. Además, hay un plus para los visitantes, pues a las orillas se encuentran varios nativos que pueden ayudarle a quitarse el lodo, haciendo masajes.

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Intervienen sector de las fortificaciones de Cartagena

Por otra parte, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Escuela Taller, adelantó recientemente obras de intervención integral en el baluarte de San Miguel, ubicado en el sector de Puerto Duro, en el centro de la ciudad, con el objetivo de convertirlo en un nuevo espacio para el disfrute ciudadano, la cultura y el turismo.

Este baluarte es uno de los más antiguos y menos conocidos del sistema de fortificaciones de la capital de Bolívar. Está ubicado en el extremo nororiental de Getsemaní, sobre la avenida Luis Carlos López, frente a la laguna de San Lázaro y cerca del antiguo sector de Chambacú.

La intervención contempló la restauración y recuperación de la estructura del baluarte, así como labores de limpieza y mantenimiento de sus fachadas, la renovación del pavimento, la adecuación de las zonas verdes y el mejoramiento general del entorno.

“Como parte de las obras también fueron construidas baterías sanitarias públicas al interior del baluarte, con baños para hombres y mujeres, lavamanos, dispensadores de jabón, secadores de manos y demás elementos que permitirán brindar un servicio digno tanto a los turistas que recorren este sector como a los cartageneros que diariamente disfrutan de Puerto Duro”, señaló la Alcaldía de la capital de Bolívar.