MinComercio lanza convocatoria para construir las bases del Plan Sectorial de Turismo 2026-2030

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo invitó a la ciudadanía y a los actores del sector a realizar sus aportes en el marco de la construcción colectiva de las bases del Plan Sectorial de Turismo (PST) 2026-2030.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria nacional tiene como objetivo identificar necesidades e iniciativas claves que contribuyan a la formulación del plan.

“La meta es dejar bases sólidas y participativas que recojan las voces fundamentales del territorio, asegurando que funcionen como insumo estratégico para la construcción de la política de turismo del Gobierno entrante y su posterior inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en cumplimiento de la normativa vigente (Ley 1558 de 2012 y Ley 300 de 1996)”, señaló el Ministerio.

Tres pueblos de Boyacá para unos días de vacaciones: termales, cascadas y páramos en la lista de atractivos

“Este espacio permite reunir a los diferentes actores del sector turístico, entidades públicas, gremios, empresarios y demás grupos de interés, con el propósito de fomentar un escenario de diálogo y generación de ideas, que contribuirá al fortalecimiento de las líneas estratégicas para el desarrollo competitivo y sostenible del turismo en la región y del país durante el próximo cuatrienio”, subrayó.

Diana Marcela Moreno, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: MinCIT - API

La estrategia busca conciliar las diferentes miradas por medio de socializaciones presenciales, mesas de concertación con gremios, y encuentros con autoridades regionales (departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas), priorizando enfoques especiales para el Archipiélago de San Andrés y Providencia, los distritos de Cartagena, Santa Marta y Buenaventura y los municipios del litoral Pacífico.

¿Cómo participar?

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habilitó canales virtuales para que todos puedan participar. Si no le es posible asistir a las jornadas en los territorios, puede registrar sus propuestas, ideas e inquietudes a través del formulario de participación digital.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Turismo internacional en Colombia supera los 23 millones de visitantes desde 2022

Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en América Latina. Entre agosto de 2022 y marzo de 2026, el país recibió más de 23 millones de visitantes internacionales no residentes, impulsado por una estrategia enfocada en conectividad aérea, promoción internacional, turismo sostenible y fortalecimiento regional.

Las cifras fueron presentadas por ProColombia con base en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, entidades que destacan el turismo como uno de los sectores con mayor dinamismo económico en el país.

Uno de los factores que más impulsó el crecimiento fue la expansión de la conectividad internacional. Durante ese periodo comenzaron operaciones 82 nuevas rutas aéreas internacionales, mientras la oferta aérea superó las 48 millones de sillas y más de 260.000 frecuencias internacionales.

Además, en 2025 Colombia alcanzó más de 1.600 frecuencias aéreas semanales y más de 300.000 sillas disponibles en una semana típica, fortaleciendo la conexión con mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Canadá y España.