Mauricio Toro alerta sobre decreto del MinComercio que hundiría a pequeños propietarios de viviendas de alquiler turístico

El representante electo Mauricio Toro lanzó una dura crítica contra el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio que busca regular las viviendas de alquiler turístico tipo Airbnb.

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Según Toro, la propuesta impondría cargas desproporcionadas a los pequeños propietarios y terminaría favoreciendo a las grandes cadenas hoteleras.

A través de su cuenta de X, el congresista calificó la iniciativa como un posible “regalazo de despedida para los grandes hoteles” o un “tremendo mico”, al advertir que fue divulgada cuando resta unas semanas para el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Foto: Ministerio de Comercio

Según Toro, el proyecto equipara las obligaciones de quienes arriendan un apartamento por plataformas digitales con las exigencias que hoy deben cumplir los hoteles.

En ese sentido, aseguró que los pequeños arrendadores tendrían que tramitar certificados sanitarios, conceptos del Cuerpo de Bomberos, cumplir con requisitos relacionados con Sayco y convertirse automáticamente en comerciantes, mientras que sus inmuebles pasarían a ser considerados establecimientos de comercio.

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Mauricio Toro Presidente Icetex Foto: Alvaro Tavera

Para el representante electo, ese esquema haría “casi imposible” que los pequeños propietarios continúen ofreciendo este tipo de hospedaje.

Toro también sostuvo que el borrador no enfrenta los principales problemas asociados al alquiler turístico, como la explotación sexual de menores o los conflictos de convivencia en algunas zonas del país.

Las plataformas como Airbnb se han popularizado, pero igual reciben muchas críticas. Foto: AFP

A su juicio, la propuesta omite esos asuntos y desconoce las mesas técnicas que, según dijo, se han desarrollado desde el año pasado para construir una regulación concertada.

El congresista afirmó que el contenido del decreto va en contravía del discurso del presidente Petro sobre el respaldo a los pequeños propietarios y el impulso al turismo.

Diana Marcela Morales ministra de Comercio, Industria y Turismo, estuvo en la apertura oficial del corredor turístico de la comuna 20. Foto: Jorge Orozco

Por ello, pidió al Ministerio de Comercio reconsiderar la iniciativa y permitir que sea el próximo gobierno el que lidere la construcción de una regulación “clara, moderna y proporcional” para este sector.