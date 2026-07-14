Iniciativa del MinCIT e Icontec, ‘Conectar para Crecer’, capacitará gratuitamente a más de 1.100 MiPymes a nivel nacional

En Colombia las MiPymes son más que una parte del engranaje empresarial: son su principal componente. De hecho, según un informe del Bbva Research, este renglón constituye el 99,5% del universo empresarial formal del país, con un aporte cercano al 40% del PIB, y una generación del 79% del empleo total y del 53% del empleo formal de la economía.

Por esta razón, y con la intención de mejorar su productividad, competitividad y facilitar su acceso a nuevos mercados; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e Icontec anunciaron el programa ‘Conectar para Crecer’, con el que capacitarán gratuitamente a más de 1.100 MiPymes en todo el país en 9 sectores estratégicos de la Política Nacional de Reindustrialización, dentro de los cuales se destacan la agroindustria, la construcción, la tecnología y la manufactura.

En ese sentido, la iniciativa ofrecerá formación certificada con enfoque práctico, en ciclos de 22 horas; 45 horas de acompañamiento técnico especializado, hasta por 4 meses; intervención profunda en 190 empresas para mejorar su desempeño y estándares; y contacto con encadenamientos productivos.

Así mismo, al tratarse de una campaña de alcance nacional, el proyecto combinará metodologías mayoritariamente virtuales con presenciales, según la conveniencia de cada empresa.

“Esta es una apuesta por fortalecer el tejido empresarial colombiano. Lo que buscamos, en esencia, es habilitar las herramientas técnicas adecuadas para impactar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, invitamos a los diferentes gremios y asociaciones a que promuevan la participación de las MiPymes, con el fin de aprovechar lo mejor posible esta iniciativa”, detalló Juanita Valdivieso, gerente de Alianzas y Proyectos Estratégicos para Icontec.

Finalmente, es de recordar que la convocatoria para participar de ‘Conectar para Crecer’ ya está en curso y que sus cupos son limitados. Las MiPymes inter