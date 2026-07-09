Jaime Herrera asumirá el liderazgo estratégico de a2censo para impulsar su nueva etapa de crecimiento

Jaime Herrera asumirá el liderazgo estratégico de a2censo, la plataforma de financiación colaborativa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), filial de Nuam, en una nueva etapa enfocada en fortalecer el acceso al capital para empresas colombianas con potencial de crecimiento y ampliar las oportunidades de inversión en el mercado.

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La designación hace parte de una estrategia con la que a2censo busca consolidarse como una alternativa de financiación para compañías privadas que requieren recursos más flexibles y acordes con sus necesidades de expansión. Herrera mantendrá de manera simultánea su cargo como gerente de desarrollo empresarial de Nuam, desde donde impulsará la articulación de la plataforma con la estrategia regional de la compañía.

En esta nueva fase, a2censo enfocará sus esfuerzos en fortalecer el segmento accionario y desarrollar campañas de deuda de mayor volumen. La plataforma pretende atender empresas en diferentes etapas de desarrollo, incluyendo compañías tecnológicas, empresas medianas con alto potencial de crecimiento, negocios con impacto social y ambiental, así como organizaciones tradicionales que requieran capital para expandirse o fortalecer su operación.

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“Estamos convencidos de que el futuro del mercado de capitales también está fuertemente vinculado a la atracción de nuevas compañías. Y en esa línea, las nuevas fuentes de financiación a empresas, que hoy necesitan crecer, son parte de nuestra hoja de ruta. a2censo tiene el potencial de consolidarse como una gran alternativa para generar crecimiento en el ecosistema colombiano, y es por eso que a través de este mecanismo queremos seguir construyendo un ecosistema donde empresas, inversionistas y aliados estratégicos encuentren nuevas oportunidades para impulsar el desarrollo empresarial en Colombia”, afirmó Jaime Herrera, gerente de Desarrollo Empresarial de nuam.

Como parte de esta evolución, la plataforma continuará fortaleciendo su programa de brokers para identificar empresas con potencial y ampliar las oportunidades de financiación. Además, mantendrá su apuesta por la educación financiera para que empresas e inversionistas comprendan mejor los instrumentos disponibles y sus condiciones, reafirmando su objetivo de democratizar el acceso al mercado de capitales en Colombia.