Presentan guía para fortalecer la inclusión de personas con movilidad reducida en la vida nocturna de Bogotá

La fundación colombiana Wings for Wheels presentó el Kit de Accesibilidad de Wings for Wheels, una guía gratuita orientada a bares, restaurantes, festivales y espacios de vida nocturna para facilitar la implementación de medidas que mejoren el acceso y la experiencia de personas con movilidad reducida.

El lanzamiento oficial de la guía se realizó el 3 de julio de 2026 en Kinder, uno de los establecimientos de vida nocturna de Bogotá, donde también comenzó un piloto con mejoras de accesibilidad implementadas en sus instalaciones.

El documento reúne recomendaciones de diseño progresivo y accesibilidad, especificaciones técnicas para baños, accesos y circulación, protocolos de servicio con enfoque respetuoso, lineamientos de comunicación para promover cambios culturales, además de mapas y listas de verificación para facilitar su aplicación.

La iniciativa fue seleccionada en 2024 como ganadora del Save the Night Fund de Jägermeister y es el resultado de varios meses de investigación de campo en Bogotá. El proceso incluyó visitas a establecimientos, entrevistas con personas con movilidad reducida, equipos de servicio, urbanistas y especialistas, con el propósito de identificar las principales barreras para la participación en la vida nocturna.

“El Kit de Accesibilidad de Wings for Wheels es el inicio de una conversación más amplia dentro de la vida nocturna de Bogotá”, señaló Juan Roa, fundador de Wings for Wheels. Agregó que “la accesibilidad no es un favor: es un derecho, y la inclusión es una oportunidad real para que los espacios crezcan al recibir a una comunidad históricamente excluida. En el corto plazo, queremos que más espacios adopten medidas concretas. A largo plazo, nuestro objetivo es que la guía se convierta en un referente para la construcción o remodelación de establecimientos. Es gratuita, descargable y está diseñada para ser replicada por ciudades de todo el mundo”.

Por su parte, Olivia O’Leary, gerente global de alianzas de Mast-Jägermeister, afirmó: “La vida nocturna debe ser un espacio donde todos puedan participar plenamente y con seguridad, y eso comienza por eliminar barreras históricas”. Agregó que el apoyo brindado a través del Save the Night Fund busca impulsar herramientas prácticas para promover espacios más accesibles e inclusivos.