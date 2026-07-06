Mercado premium de utensilios de cocina en Colombia superará los US$27 millones en 2033

Cocinar en casa ha pasado de ser una obligación a convertirse en una experiencia; KitchenAid busca consolidarse como uno de los principales actores del mercado colombiano de utensilios de cocina. Para lograrlo, lanzó una nueva línea de ollas y sartenes respaldada por una estrategia que combina innovación en materiales, expansión comercial y un mayor enfoque en el consumidor colombiano, con la meta de triplicar sus ventas al cierre de 2026.

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La empresa fortalece su apuesta por el segmento premium de cookware en el país, un mercado valorado cerca de los 18 millones de dólares en 2024 y que superará los 27 millones de dólares para 2033, según el Colombia Premium Cookware Market Insights. Esta proyección se basa, además, en que los colombianos buscan comprar productos de alto desempeño, diseño y durabilidad.

De acuerdo con KitchenAid, el mercado colombiano es uno de los pilares en cuanto a crecimiento de América Latina. Hoy en día, el país representa entre el 20 % y un 25 % de las ventas de la región y, junto a Brasil y México, se posiciona como uno de los mercados de mayor relevancia a nivel global para la marca.

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En este sentido, proyectan triplicar sus ventas del 2025 en Colombia para este año. Esto, mediante la ampliación de su portafolio, mayor presencia en puntos de venta y una estrategia de posicionamiento más robusta.

Sobre esto, Felipe Gómez, General Manager Latin America de Meyer, aseguró que “Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico para KitchenAid en América Latina, impulsado por consumidores cada vez más interesados en productos que combinan calidad, bienestar y diseño. Con el lanzamiento de nuestra línea de cookware, avanzamos en nuestra visión de fortalecer la presencia de KitchenAid como una marca integral para la cocina, reconocida globalmente por su calidad, innovación y diseño”.

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Como parte de su estrategia de crecimiento, Meyer amplió su portafolio con nuevas colecciones diseñadas para ofrecer mayor rendimiento, durabilidad y seguridad en la preparación de alimentos. Entre ellas destacan Stonewash, fabricada con acero inoxidable de cinco capas para mejorar la distribución del calor, y Evergreen, elaborada en aluminio anodizado con recubrimiento cerámico antiadherente libre de PFAS, compatible con cocinas de inducción y lavavajillas.

Estas dos líneas fueron reconocidas con el iF Design Award 2026 tras ser elegidas entre más de 10.000 propuestas de 68 países por su diseño, eficiencia en la distribución del calor y enfoque en la sostenibilidad. Con esta apuesta, KitchenAid busca seguir fortaleciendo su presencia en Colombia y ampliar su oferta con soluciones innovadoras para los consumidores.