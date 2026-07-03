Lanzan ‘Ella es Artemis’, un programa que llevará a niñas colombianas al Kennedy Space Center

La Fundación She Is anunció el lanzamiento de ‘Ella es Artemis’, un programa que permitirá a niñas y jóvenes colombianas vivir una experiencia educativa en el Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), como parte de una alianza con Space Academy Camp, en el marco de la NASA Foundation y el Kennedy Space Center.

La iniciativa surge después del desarrollo de ‘Ella es astronauta’, programa con el que la organización señala haber beneficiado a más de 1.300 niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Ahora, el nuevo proyecto busca acercar a participantes de entre 11 y 18 años al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), mediante una experiencia de siete días que se realizará en octubre.

De acuerdo con la fundación, las participantes accederán a actividades prácticas, encuentros con expertos y experiencias enfocadas en fortalecer habilidades científicas y de liderazgo. El programa está inspirado en la astronauta Christina Koch, integrante de la misión Artemis II.

La directora ejecutiva de la Fundación She Is, Leidy Martínez, explicó que el programa también busca generar un impacto social a través de un modelo de apoyo a otras jóvenes. “Queremos que cada niña que viaje entienda que su decisión de estar aquí también le está abriendo la puerta a otra que no puede venir. Eso es lo que hace grande a esta comunidad”, afirmó.

Durante la estancia, las jóvenes participarán en actividades como un simulador de vuelo en gravedad cero, el Robotics Challenge y encuentros con astronautas, científicas e ingenieras de la NASA. También harán parte de actividades culturales y de intercambio.

Martínez señaló que el objetivo es ampliar las perspectivas de las participantes frente a las oportunidades en ciencia e innovación. “Este tipo de experiencias no solo acerca a las niñas a la ciencia, sino que transforma su visión de lo que pueden lograr. Queremos que se reconozcan como futuras líderes capaces de impactar sus comunidades desde el conocimiento y la innovación”, aseguró.

Las aspirantes deberán tener entre 11 y 18 años, contar con pasaporte y visa estadounidense vigentes y disponibilidad para viajar entre el 5 y el 11 de octubre.