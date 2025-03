Nadia Sánchez, CEO de She is, responde a los pronunciamientos de su junta que renunció por mal manejo de los recursos de la fundación

Este martes, los miembros de la Junta Directiva de She is, publicaron una dura carta en la cual le comunican al país su decisión de renunciar a ese organismo por una razón muy seria.

“Queremos informar a la opinión pública nuestra renuncia colectiva a la Junta Directiva de la Fundación She Is debido al uso de fondos de la Fundación en actividades no relacionadas con el objeto social de la misma por parte de su presidenta, Nadia Sánchez, y manifestar nuestro absoluto rechazo ante esta situación irregular que va contra la confianza depositada en la Fundación y su presidenta por parte de los empleados, beneficiarios, patrocinadores, aliados y la sociedad en general”, decía la misiva.