EY apoya a 69 niñas latinoamericanas para traspasar fronteras y llegar al Space Center de la NASA

El programa ‘Ella Es Astronauta’ de la Fundación She Is sigue marcando hitos, al llegar a nuevas regiones marginadas para descubrir el talento y potencial de niñas y jóvenes, entre los 11 y 16 años. En esta primera edición del año, 36 niñas (26 de Colombia, 5 de Ecuador y 5 de Perú) conforman la misión Andina, que irá al Space Center Houston de la NASA, en Estados Unidos. Este innovador programa busca empoderarlas, brindándoles acceso a educación y herramientas necesarias para su desarrollo.

La Fundación She Is, junto con EY y otros importantes aliados, apuestan cada año para impulsar el crecimiento de cientos de niñas que al regresar tienen la posibilidad de acceder a mejores oportunidades, como becas técnicas y universitarias, para continuar con sus estudios.

Nicol Vanessa Castillo – Vaupés, Colombia

“El día que me notificaron, veía a mi mamá ansiosa. Ella me dijo que fuéramos a la iglesia y allí me informaron que había sido seleccionada para ir a la NASA. Ahora, cada vez que paso por la iglesia, recuerdo ese momento y me lleno de emoción. Siempre será un momento muy alegre en mi vida”, comenta Nicol Vanessa.