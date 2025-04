Imaginemos una empresa como una orquesta sinfónica. Usualmente, el director no toca ningún instrumento, pero su función es crucial para que la música fluya armoniosamente. Su labor consiste en co-crear y aprovechar el talento de cada músico para interpretar una melodía que conmueva al público. Si algún instrumento no está bien afinado, la orquesta no suena igual y puede alterar la lógica de la canción.