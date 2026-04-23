Spotify revela si una canción fue creada con inteligencia artificial: así funciona su nuevo sistema de créditos

Spotify ha comenzado a incluir créditos de inteligencia artificial (IA) en algunas canciones con el fin de informar cómo y en qué etapas intervino esta tecnología en su creación. Esta iniciativa se enmarca en un nuevo estándar desarrollado junto con DDEX.

Como parte de su objetivo de ofrecer mayor control a artistas y productores sobre el uso de la IA en sus procesos creativos, la plataforma de streaming anunció en septiembre una serie de medidas. Entre ellas, destaca la posibilidad de declarar el uso de IA en los créditos musicales, siguiendo estándares de la industria.

En concreto, Spotify explicó que estaba colaborando con la organización DDEX en el desarrollo de este estándar, que permitirá a artistas y titulares de derechos indicar de forma clara dónde y cómo se utilizó la IA en una canción. Esto incluye desde voces generadas artificialmente hasta instrumentación o procesos de postproducción.

La compañía también señaló que, a medida que sellos discográficos, distribuidores y otros socios enviaran esta información, comenzaría a reflejarla dentro de la aplicación. Ahora, esa implementación ya ha comenzado: las declaraciones voluntarias sobre el uso de IA empiezan a aparecer en los créditos de algunas canciones.

Spotify ha comenzado a mostrar información sobre el uso de inteligencia artificial en algunas canciones. Foto: NurPhoto via Getty Images

Según informó The Verge, estos créditos ya han sido identificados en ciertos contenidos de la plataforma, particularmente en lanzamientos distribuidos a través de DistroKid, el primer socio de Spotify en adoptar este estándar.

En uno de los ejemplos citados, los créditos especifican el uso de IA generativa en la creación de sintetizadores. Esto coincide con lo indicado por Spotify en su página de soporte, donde aclara que estos créditos se asignan a roles específicos dentro de la producción, y no necesariamente a toda la canción.

Los créditos permiten indicar con precisión en qué elementos se utilizó IA. Foto: Getty Images

No obstante, la función aún se encuentra en fase beta, disponible únicamente con algunos distribuidores y visible solo en dispositivos móviles dentro de los créditos de cada pista. Además, el uso de estos créditos es opcional, aunque Spotify apuesta por fomentar una mayor transparencia en torno al uso de esta tecnología.

En su momento, la compañía subrayó que esta medida no busca penalizar a los artistas que emplean IA de forma responsable, ni influirá en la forma en que el contenido es priorizado o promocionado en la plataforma.

*Con información de Europa Press.