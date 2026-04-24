3I/Atlas vuelve a sorprender: revelan detalles inéditos del enigmático objeto interestelar

El cometa que pasó junto a nosotros procedente de otra estrella el año pasado probablemente se originó en un rincón frío y aislado de la galaxia que todavía no había llegado a formar su propio sistema solar, informaron astrónomos este jueves, 24 de abril.

El cometa 3I/Atlas es solo el tercer visitante interestelar confirmado y posiblemente el más antiguo. Los científicos estiman que podría tener hasta 11.000 millones de años, más del doble de la edad del Sol.

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El cometa interestelar más antiguo conocido

Un equipo liderado por la Universidad de Michigan utilizó el observatorio ALMA, en el desierto de Atacama chileno, para examinar el cometa el pasado otoño.

La errante pero inofensiva bola de hielo fue descubierta el verano pasado, lo que dio tiempo suficiente a la Nasa y a la Agencia Espacial Europea para apuntar varios telescopios espaciales hacia ella mientras sobrevolaba Marte en octubre y realizaba su máximo acercamiento a la Tierra en diciembre.

3I/ATLAS atraviesa un campo de estrellas en esta imagen del Observatorio Gemini Sur. Foto: DW

Ahora se encuentra bastante más allá de Júpiter, camino de abandonar definitivamente nuestro sistema solar, y sigue siendo visible solo para especialistas.

Deuterio, la clave del origen frío

En el estudio, publicado en Nature Astronomy, los científicos afirman haber detectado cantidades extraordinariamente elevadas de deuterio –o hidrógeno pesado– en el agua del cometa. Eso sugiere que el cometa se originó en un lugar considerablemente más frío –antes incluso de que se formara la estrella de ese sistema solar– que nuestro propio entorno cósmico, explicó Teresa Paneque-Carreño, de la Universidad de Michigan.

Imagen que hace referencia al cometa interestelar 3I/ATLAS. Foto: Getty Images

Mientras que nuestro Sol pudo haber estado rodeado de otras estrellas recién formadas durante su gestación, señaló, la estrella natal de este cometa podría haber sido más solitaria, lo que habría dado lugar a menor calentamiento y condiciones más frías.

Tamaño, velocidad y destino del 3I/Atlas

El lugar exacto de origen del cometa sigue siendo desconocido. Las observaciones del telescopio espacial Hubble sitúan el tamaño de su núcleo entre 440 metros y 5,6 kilómetros. Se aleja a 220.000 kilómetros por hora.

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Conectar todas estas “piezas del rompecabezas puede darnos una idea de cómo eran las condiciones de formación planetaria en esos tiempos tempranos”, dijo Paneque-Carreño en un correo electrónico.

‘Oumuamua y Borisov: los otros viajeros estelares

El primer objeto interestelar conocido en adentrarse en nuestro vecindario celeste –‘Oumuamua– fue descubierto por un telescopio en Hawái en 2017. Le siguió el cometa 2I/Borisov en 2019, nombrado en honor al astrónomo aficionado de Crimea que lo avistó por primera vez.

*Con información de DW.