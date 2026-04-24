¿Por qué el exjefe de PlayStation Studios dice que abandonar el PC puede terminar siendo una mala idea?

En la industria de los videojuegos, el equilibrio entre proteger una marca y asegurar la rentabilidad de las grandes producciones es cada vez más delicado. Recientemente, Shuhei Yoshida, una figura emblemática y antiguo responsable de PlayStation Studios, ha puesto sobre la mesa una advertencia clara: alejarse del ecosistema de PC podría traducirse en un tropiezo financiero para Sony.

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El fin de la era de los presupuestos seguros

Durante el ciclo de vida de la PlayStation 4, existía la percepción de que invertir sumas astronómicas en el desarrollo de un título garantizaba, casi automáticamente, su éxito y retorno de inversión.

Sin embargo, Yoshida señala que este panorama ha cambiado drásticamente en el último lustro. Los costes de producción de los juegos denominados “AAA” han escalado a niveles que ponen en duda la sostenibilidad del modelo tradicional basado exclusivamente en consolas.

Durante la era de la PlayStation 4, invertir grandes sumas parecía asegurar el éxito, pero ese modelo ya no es sostenible. Foto: Getty Images

Para el ejecutivo, la estrategia de trasladar estos juegos a los ordenadores tras unos años de su estreno original no es un capricho, sino una herramienta de recuperación económica. Este flujo de ingresos adicional permite a la compañía compensar los presupuestos millonarios que exigen las producciones de primer nivel.

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¿Un cambio de rumbo en las oficinas de Sony?

A pesar de la visión de Yoshida, circulan informes que sugieren una dirección opuesta dentro de la compañía nipona. Reportes recientes de Bloomberg indican que Sony podría estar considerando cesar el lanzamiento de sus grandes aventuras para un solo jugador en Windows.

Pese a las advertencias, informes indican que Sony evalúa frenar sus juegos para un solo jugador en PC. Foto: Anadolu Agency

Esta posible decisión se fundamentaría en dos pilares:

Resultados comerciales por debajo de lo esperado: Títulos de gran peso como Spider-Man 2, God of War Ragnarok o las versiones remasterizadas de The Last of Us Parte II y Horizon Zero Dawn no habrían alcanzado las cifras de ventas previstas en sus versiones para ordenador.

La protección del valor de marca: Existe una corriente interna que sostiene que llevar estas experiencias fuera de la consola PlayStation termina por devaluar la identidad y el prestigio de la marca Sony.

De confirmarse esta tendencia, juegos muy esperados como Ghost of Yotei podrían no ver nunca la luz en PC, dejando este mercado únicamente para propuestas enfocadas al multijugador en línea, como Marathon.