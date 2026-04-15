Capcom se juega una apuesta arriesgada con un videojuego durante su “edad de oro”

El estudio japonés Capcom atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia, pero incluso en medio de ese auge ha decidido apostar por un camino menos seguro. Con Pragmata, una propuesta ambientada en la Luna, la compañía busca ampliar su catálogo más allá de sus franquicias más consolidadas.

El videojuego plantea la historia de un astronauta que explora una base lunar dominada por robots hostiles. En su travesía, el protagonista cuenta con la ayuda de una androide, en una narrativa que mezcla acción y ciencia ficción. La propuesta ha sido bien recibida por la crítica especializada, alcanzando una puntuación global de 86 sobre 100 en Metacritic.

Un riesgo respaldado por grandes éxitos

La solidez financiera del estudio explica en buena medida su capacidad para asumir este tipo de proyectos. Responsable de sagas como Resident Evil y Monster Hunter, Capcom ha logrado consolidar una base de ingresos que le permite experimentar con nuevas ideas.

Uno de sus lanzamientos recientes, Resident Evil: Requiem, superó los seis millones de copias vendidas en pocas semanas, posicionándose como líder en múltiples mercados y revitalizando el interés por entregas anteriores de la franquicia.

Con estos resultados, la compañía aspira a superar los 1.200 millones de dólares en ingresos durante su ejercicio fiscal 2025-2026, en un contexto donde la industria del videojuego enfrenta ajustes tras el auge registrado durante la pandemia, que obligó a varios estudios a cerrar o reducir personal.

“Capcom vive actualmente su edad de oro y parece no cometer prácticamente ningún error grave como empresa”, explica a AFP Serkan Toto, analista de Kantan Games en Tokio.

Fundada en 1983 y con sede en Osaka, la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido durante más de una década. Este avance también se refleja en su plantilla, que pasó de unos 3.200 empleados en 2022 a más de 3.760 en 2025.

Disciplina como eje estratégico

El desempeño de Capcom no es casual. Según analistas, la compañía ha mantenido una estrategia basada en la disciplina y el control de sus procesos.

“Capcom demuestra una gran disciplina como estudio, al poner el acento en la calidad, apoyarse en sus franquicias de éxito y respetar los plazos de lanzamiento”, subraya Toto.

“Esa disciplina también se refleja en lo que no hace: comprar a ciegas otros estudios” o “lanzarse a los juegos en línea”, prosigue.

Este enfoque contrasta con los tropiezos de otros gigantes del sector, como Sony, que enfrentó dificultades con su juego Concord, retirado en menos de dos semanas.

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Innovar sin perder el rumbo

A pesar de su estabilidad, Capcom es consciente de los riesgos que implica salir de su zona de confort. En la industria del videojuego, las nuevas propiedades intelectuales no siempre garantizan éxito.

“Pragmata” representa el tercer intento reciente del estudio por lanzar una propuesta original, tras Exoprimal (2023) y Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (2024), “que fracasaron ambos”, recuerda Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities.

En Pragmata, un astronauta recorre la Luna con ayuda de una androide. Foto: AFP

Aun así, la compañía apuesta por maximizar el alcance de su nuevo título. Disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, el juego también llegará a Switch 2, una decisión poco habitual para producciones de gran presupuesto debido a las limitaciones técnicas de la consola.

“Como Capcom desarrolla su propio motor [programa para crear un videojuego] internamente, puede adaptarse al material mucho más rápido que sus competidores”, señala Yasuda, lo que permite al estudio llegar al mayor número posible de jugadores.

Expansión más allá del videojuego

La estrategia de crecimiento de Capcom no se limita al desarrollo de videojuegos. La compañía también busca fortalecer su presencia en otros formatos de entretenimiento mediante adaptaciones audiovisuales de sus franquicias.

En ese sentido, se prevé el lanzamiento de nuevas producciones basadas en Resident Evil y Street Fighter, como parte de un plan para ampliar su audiencia global.

*Con información de AFP.